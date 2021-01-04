MIUI 12.5 体验：这才是小米 11 的完美形态

今年小米的数字系列更新有些特殊，小米 11 放在了 2020 年底发布，更意外的是 MIUI 也在同一年迎来又一次较大的版本更新，可以说搭配了 MIUI 12.5 的小米 11 才是「完全体」。

MIUI 在很多人心中是安卓系统第一，这种领先不止体现在功能丰富度上，还包括细节和优化。最近，极客之选也有机会提前在小米 11 上体验了 MIUI 12.5，它有哪些新功能、新改进，以及会给业界带来什么新动态？这篇文章就和大家聊聊我们的使用感受。

更流畅的动效，还照顾了老机型

发布会上小米直接把 MIUI 与 iOS 作比较，得益于快速迭代和硬件上更自由的发挥空间，一些功能甚至做到了超越。先从比较基本的开始，人从手机上得到的反馈主要是三种：视觉、听觉、触觉。符合自然直觉的动效会给人更流畅的感觉，MIUI 12 便用光锥架构来处理整个系统动画的运算。

在 MIUI 12.5 中，它的渲染能力更是提升了 20 倍，这带来的好处是可以在更细节的地方大胆做效果，比如呼出通知、负一屏时的壁纸模糊。虽然毛玻璃特效并不是什么新鲜玩意儿，但是在一块 120Hz 屏幕上，每次滑到负一屏都能有丝滑流畅的体验，系统级的运算能力就很重要了。

更明显的效果是在手势操作上，MIUI 12.5 采用多级渲染的方式，将手势动画与其它渲染分开，在资源紧张的情况下，能优先保证手势动画的流畅。再配合 120Hz 的高刷屏，用户会感受到更「丝滑」。

可视化操作中的动画也很重要，开机时的引导、换机时的传输进度，以及应用下载时的水波动画，这些看起来都是「没什么大用」的功能，但就是能让你动态地感受到时间的流逝，对正在进行、下一步要进行的操作理解更直观。

更细致的动效需要硬件支持，你所看到的很多宣传片里的效果，通常是旗舰机上才会存在。很多关注 MIUI 发展的人应该知道，它对旧机型的支持一向十分良心，你说这是从粉丝论坛继承下的基因也好，是为生态、为宣传所必须为之也好，它一直愿意为了旧机型去做复杂的适配优化工作。

动效这里也不例外，MIUI 12.5 采用了类似游戏的做法，对不同机型采用分级策略，以保证效果和流畅的平衡。MIUI 官网有专门页面展示各项体验的最优推荐机型，在之前媒体沟通会上 MIUI 的人笑称这是对硬件部门的「鞭策」，对用户来说也算一个购机参考。

全局自然音效

听觉、触觉不如视觉来得直接，因为使用环境等问题，很多人甚至把这两项是关掉的。不过随着硬件提升，以及对用户体验的深挖，听觉触觉又被重新重视起来了。听觉方面，MIUI 12.5 主要是加入了自然音效，让动物、环境的声音成为手机通知音，这符合个性化的趋势，也是手机在成为人最重要的智能工具后，对人文、精神层面的进一步探索。

另一个是 MIUI 12.5 对全部的系统音进行了立体声适配，符合硬件上双扬声器的趋势。当然这个感知也是需要对比才能听出，作为普通用户来讲只需要享受就是了。

触觉反馈大提升

我换机那一刻感知上最明显的，反而是听不到也看不到的「触觉」。小米 11 采用了顶级的 X 轴线性马达，MIUI 12.5 让它的能力发挥到了极致。音量调节、图标移位时、页面返回时，好的触觉反馈就是让你「没有感知」，它本就应该这样。做到整体触觉的提升不光要在系统级操作上做优化，还要搭好框架让第三方应用去适配，而要推动这一点就必须是厂商、用户、开发者都建立起对触觉作用的重视。这一点苹果是个好榜样，希望后面在安卓阵营看到同样的场景。

另一个值得说的是，MIUI 12.5 还用触觉帮助无障碍用户进行感知。我之前在别的手机系统体验里也表达过类似的观点，以当前智能手机在日常生活中的重要性，作为平台方是有责任承担起社会责任的。所以你可以看到，最近两年手机系统在增加新功能的同时，也会去关注中老年、无障碍用户的使用体验，这条路远没到达终点，可以做的还有很多。

便签变笔记、小米的多屏协同来了

新功能方面，便签应用升级成了笔记，顺应手机办公的需求。我最喜欢的是「摘录」功能，从左侧划出后，复制的链接、文字、图片会自动保存在一条笔记中，省去手动整理。之前 MIUI 负一屏的全局收藏功能我就十分喜欢，这个「摘录」又是补足了主动收藏的功能。可以说手机作为信息搜集器，正在变得越来越强大。

这正好说到 MIUI 12.5 另一个新功能，MIUI+。用户在电脑端下载软件后，手机可以投到电脑上，通知共享、剪贴板共享，可用键鼠操作，文件管理、最近截图也能第一时间在电脑上查看。小米虽然不是第一个提出多屏协同的厂商，但第一次测试版已经做得相对完善，很期待 MIUI 将自己在移动端的积累拓展到电脑上。

重视隐私，推动生态健康发展

关于隐私我放在了最后说，因为它既不是新功能，也不是优化，但对整个生态意义重大。之前 MIUI 12 的照明弹就掀起一波讨论，根据最新消息，「应用行为记录」功能将成为手机入网标准。

MIUI 12.5 对剪贴板、定位等隐私获取进行了更详细的管制，但我之前对这种所谓「把选择权交给用户」的做法，是持怀疑态度的，因为不少系统更像是把锅甩给了用户，并没有实际上解决什么问题。每打开一个新应用就疯狂弹各种选项，这是智能机该有的样子吗？

MIUI 12.5 算是在其中找到了平衡，对于合理的权限获取会智能通过（比如淘宝获取淘口令），每次弹选项时也会用颜色标注一个建议选项，不至于给用户带来太多困扰。类似 iOS 14 只提示「读取剪贴板」，而不提供解决方法，其实是会给开发者和用户都造成困扰。

这样「不留情面」地去保护用户隐私，不是一个容易的选择，因为另一边是开发商、广告商要以此获取数据，更好地做营销。就近来看小米像是在做一件得罪人的事，即使是用户有时也不理解、不领情，但长远来看它对整个中国的安卓生态是有推动作用的。

手机圈这几年一直是内卷的趋势，甚至越来越严重，硬件上性能、拍照、快充都到达一个量级，再继续增长意义不大。我一直有个观点，对于大部分不是一年一换机的用户来说，系统可能才是更长期影响体验的地方，硬件只是基础，系统在此之上大有可为。MIUI 12.5 这次不管是功能优化还是生态推动上，都向前更进一步，而且并没有把关注点只放在旗舰机，这种努力也许不是能短期看到收益，但一定会在未来某个节点产生巨大作用。