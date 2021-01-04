转转 2020 Q4 手机行情：二手市场苹果 iPhone 11 夺冠， iPhone 12 Pro 和华为 Mate 40 系列等仍在涨价

1 月 4 日消息，转转集团发布《2020 年第四季度手机行情报告》(以下简称报告)，报告显示，新机市场 5G 手机发布超过半数，其中 iPhone 12 和华为 Mate 40 系列最受关注；二手市场 iPhone 的市场份额较三季度大幅上涨，其中 iPhone 11 夺得销冠。

值得注意的是，该季度国产手机在二手市场的交易量虽稳步增长，但份额被苹果抢食，占比较上季度出现下滑；此外，和新机市场小米手机强势崛起不同，该季度小米手机在二手市场的交易量被 vivo 反超，滑落至第四。

从手机价格走势看，二手市场 iPhone 和国产品牌的主力机型均出现较为明显的降价趋势，不过已发售的手机中，iPhone 12 Pro 和华为 Mate40 系列等部分手机仍在涨价。

转转集团数据分析部的分析师表示，总体来看苹果 iPhone 12 正在引领 5G 换机潮的到来。预计 2021 年一季度开始 5G 手机的发布占比和交易量，都将在新品和二手市场有更为明显的提升。

报告显示，与 Q3 以中端机型发布为主不同，2020 年 Q4 国内手机市场发布的手机以旗舰机居多。其中就包括推迟发布的 iPhone 12 系列、搭载 “绝版”麒麟芯片的华为 Mate 40 系列和 “压轴”出场的小米 11 等。

综合该季度发布机型看，5G 手机的占比越来越重。中国信通院数据显示，仅 10 月和 11 月国内市场上市的 58 款新机型中，5G 手机就多达 32 款，占比达到了 52%。

不过，从全年看，新机发布数量、出货量增速放缓的趋势仍比较明显。截至 11 月，国内手机市场累计上市机型 417 款，同比下降了 22.5%；总体出货量累计 2.81 亿部，同比下降 21.5%。

Q4 转转集团手机行情显示，转转集团旗下转转和找靓机两大平台的二手手机交易量，环比三季度增长 25.3%，其中苹果 iPhone 的交易量环比增长 30.9%，华米 OV 分别环比增长 16.5%、15.54%、20.98% 和 31.53%；此外，荣耀手机在二手市场的交易量也环比增长了 17.27%。

2020 年四季度凭借双 11、双 12 等大促节点，二手 iPhone 的市场份额显著提升，占比达到 47.23%。从交易机型看，交易量前 10 都是 iPhone，其中前三位分别是 iPhone 11、iPhone X 和 iPhone XR。

值得注意的是，该季度无论是 iPhone 还是国产手机，在二手市场的价格均呈现总体下降趋势，但 iPhone 12 Pro 和华为 Mate 40 系列手机受市场供给紧缺影响，仍在涨价。

报告显示，二手市场 iPhone 主力机型均出现较为明显的降价趋势，其中就包括 iPhone 12。以 99 新 256G 版本 iPhone 12 Pro Max 为例，该机型下跌幅度最大，相比 11 月下跌了 12.1%；但是受供货紧张影响，iPhone12 Pro 的价格维持涨势。报告显示，2020 年 12 月底，128G 版本的 99 新 iPhone12 Pro 价格在 8300 元左右，相比 11 月上涨了 4.1% 左右。

Q4 转转集团手机行情显示，二手 iPhone 11 的销量在 iPhone 12 发布后不降反升，夺得 2020 年四季度二手市场热搜榜和销量榜双冠军。对此，转转集团分析师表示，二手市场用户达成购买的关键因素在于产品力和性价比。

报告显示，和三季度相比，四季度国产手机品牌在二手市场虽然交易量稳步增长，但份额占比均出现较为明显的下滑，其中二手华为手机的交易量占比相比三季度下跌了 4.4%。

四季度，华为出售荣耀备受关注。在二手市场，荣耀手机的交易量也保持稳步增长，但份额占比相比其他国产手机品牌仍有差距；值得注意的是，和新品市场崛起不同，小米手机该季度在二手市场被强势增长的 vivo 反超，滑落至二手手机交易量排行榜第四。

报告显示，vivo 也成为该季度二手市场环比增速最高的手机品牌，其交易量占比达到了 9.77%，排名升至第三位。二手市场 vivo 交易量前 10 的机型中有 7 款手机来自 iQOO 系列。其中 vivo iQOO Neo3 成为 5G 手机黑马，从 Q3 的 5G 榜单第 10 名蹿升至第 4。

此外，二手 5G 手机的交易量延续了高增长态势。Q4 转转集团手机行情显示，相比二季度 3.25% 和三季度 8.62% 的交易占比，2020 年四季度二手市场 5G 手机的交易占比升至 15.56%，出现了环比 50.86% 的高增长。

从具体机型看，支持 5G 的 iPhone 12 超过华为 Mate 30 Pro (5G)登顶第一；小米（含红米）在 5G 手机交易量 Top10 榜单中有 4 款机型上榜，其中 Redmi K30 5G 跃居第三位。

转转集团数据分析部的分析师表示，5G 手机是大势所趋，但仍将与 4G 手机长期共存。目前二手市场上 5G 手机交易量排名靠前的仍以中高端机型为主，未来中低端机型有很大空间。