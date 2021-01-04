国产开源这一年，好生热闹

作为计算机行业发展至新兴阶段的现象之一，“开源”已逐渐成为技术茁壮成长最肥沃的土壤。

从上个世纪90年代起，开源发展大致可分为四个阶段。最开始的萌芽阶段，开源的贡献者主要以个人和大学为主。第二个阶段是以非盈利组织为主，比如Apache基金会等。2005年之后，谷歌等互联网企业纷纷发布开源软件，最著名的是Android操作系统。近几年，国内科技企业与人工智能企业逐渐参与到开源中来，成为开源的新生力量。

人工智能时代，开源是算法迭代与创新的主要驱动力。在人工智能备受关注的领域——深度学习中，开源同样发挥着至关重要的作用。深度学习框架秉持着承上启下的作用，上承应用，下接芯片，堪称智能时代的核心支柱，它帮助开发者直接使用成熟的工具，大幅提高开发效率。开源深度学习框架之所以能够成为各企业布局AI的重要选择，也就不难理解了。

AI发展，深度学习框架开源成为必然

开源，是聚集开发者最简单且有效的方式。企业可以围绕开源框架构建技术人才团队，研发新技术，打造业务生态闭环。

随着人工智能技术的发展，开源深度学习框架，也为人工智能产业快速上行提供了不可或缺的动力。一方面，框架开源为AI构建了一个开放共进的生态环境，加速AI应用落地；另一方面，它在解决行业实际问题时持续更新和迭代，为AI领域提供技术养料的同时，保持十足的创造力。

在技术相对成熟的国外，也曾有过一段对框架开源从无到有的路程。

2015年，谷歌率先正式开源TensorFlow，一众科技企业都将技术搬到了TensorFlow上。这也引起了亚马逊、Facebook的警惕，紧随其后纷纷推出了MxNet、PyTorch等深度学习框架，以兼容性和开放优势与谷歌抗衡。

反观国内，在人工智能发展初期，科技公司仍然以使用国外的PyTorch、TensorFlow、Keras、MXNet四家开源框架为主，却没有可以支撑技术发展的国产底层开源框架。

为了打破深度学习框架四家独大的局面，建设国内底层技术架构，百度在2016年开始自研PaddlePaddle飞桨深度学习框架，到2019年飞桨正式升级为功能完备的产业级开源开放平台。到今年，百度飞桨仍在持续地迭代升级。

百花齐放的深度学习框架开源元年

2020年，“开源”成为AI领域的标签之一，而今年也成为国内深度学习框架的开源元年。

从年初开始，华为Mindspore、旷视天元MegEngine、腾讯TNN、清华Jittor等数个国产AI框架渐次宣布开源。此外，百度飞桨也通过与不同企业的合作，不断拓展飞桨的兼容性和开放特征。随着国内科技公司对框架的开源，逐渐打破了国外PyTorch、TensorFlow、Keras、MXNet四家独大的局面，为国内人工智能技术的发展奠定了最关键的底层基础。

据全球咨询机构IDC在《中国深度学习平台市场份额调研》显示，在AI技术使用方面，接受调研的企业和开发者中，86.2%选择使用开源的深度学习框架。

就目前而言，除了华为、腾讯等大体量的科技企业外，一批新兴人工智能企业的开源项目，也逐渐成为主流，旷视的深度学习框架天元（MegEngine）就是其中之一。

来源：企业供图

旷视作为全球最早使用深度学习展开人工智能应用研发的企业之一，今年3月推出AI生产力平台Brain++，并开源其核心组件——深度学习框架天元(MegEngine)。其实早在2014年，旷视就已经开始研发天元。六年磨一剑的背后，是旷视整个团队不断尝试，不断更新迭代的成果。目前，旷视1400多名研发人员全员使用天元，旷视所有算法均通过天元进行训练和推理。

旷视的开源之路及生态布局

旷视从3月份宣布天元开源，到1.0正式版的发布，不到7个月的时间就历经了9次迭代。

今年6月，天元Beta版本正式发布，迎来3项性能升级，ARM系列CPU支持、完善量化训练和推理功能、推理功能优化。同时，天元与小米的MACE深度学习推理框架及OPEN AI LAB（开放智能）的Tengine框架实现了深度集成。

9月份，天元1.0预览版正式对外发布。在原基础上，天元1.0预览版新增5大技术特性：全新的Imperative Runtime、自动代码裁剪功能、更多的国产硬件支持、10余项推理侧性能优化、基于MLIR的静态子图优化引擎。

10月份，天元1.0正式版对外发布。旷视花了逾半年的时间对天元框架进行迭代更新，目前天元拥有了完整的功能体系，通过三大核心技术优势“训练推理一体”、“全平台高效支持”、“动静结合的训练能力”，让深度学习开发变得更为简单。

在天元框架升级迭代的同时，旷视还推出了一系列活动推动开发者生态建设。如面向高校学生和全球AI青年人才的开源大赛和人才培养计划活动；发起开发者培训计划、贡献者计划，吸引并鼓励开发者参与开源社区的生态建设。

毫不夸张地说，深度学习框架的开源指引着未来的道路。就仿佛互联网时代因为有了Windows，才有了在PC端办公、学习、浏览网页，在移动互联网时代，有了Android才使得整个应用软件生态繁花似锦；而在滚滚前行的AI时代，正因为有了华为Mindspore、旷视MegEngine、腾讯TNN、清华Jittor等深度学习框架开源开放，AI应用才能顺畅落地，AI生态才会生生不息，向阳而生。