2020 年第 51 周 OPPO 手机销量国内第一，占 22%

IT之家1月4日消息 根据微博 @科创板日报消息，2020 年第 51 周 OPPO 手机出货量占国内市场第一，达到 22%，这是因为 OPPO Reno 5 系列手机新品的带动。2020 年第 51 周，国内手机市场总销量 630 万台，其中 OPPO 手机销量占比 22%，约为 138.6 万台。此外，OPPO 还表示将于今年第一季度推出旗舰机型 Find X3。

OPPO Reno 5、Reno 5 Pro 手机于 2020 年 12 月 10 日正式发布，主打视频人像功能、轻薄设计。屏幕方面，这两款手机均采用 90Hz 高刷新率屏幕。Reno 5 搭载高通骁龙 765G 处理器，Reno 5 Pro 搭载联发科天玑 1000 + 处理器。

Reno 5 系列还首发了 OPPO FDF 全维人像视频技术，包括 AI 超级闪拍、AI 焕彩人像、AI 视频增强等。在 AI 超级闪拍加持下，用户可以做到随举随拍，抓拍迅速且清晰。而 AI 视频增强可以根据场景、亮度进行自动优化，AI 焕彩人像则将美颜做到了定制级别，能根据用户的年龄、性别、脸部比例等特征，在保留个人特点的前提下，进行优化调整。

除此之外，OPPO 于去年 12 月 24 日发布了旗舰机型 OPPO Reno 5 Pro+。这款手机采用高通骁龙 865 旗舰 SoC，采用与索尼联合开发的 5000 万像素 IMX766 主摄，支持 OIS+EIS 防抖。这款机型尽管搭载了 4500mAh 大电池，但机身重量仅为 184g，厚度 7.99mm，十分轻薄。

IT之家此前评测了 OPPO Reno 5 Pro / Pro+ 两款机型，链接如下：

《【IT之家评测室】OPPO Reno 5 Pro 手机体验：一个 “美”字贯穿全部》

《【IT之家评测室】3999 元起的高颜值骁龙 865 旗舰：OPPO Reno5 Pro + 初体验》