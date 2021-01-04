拼多多官方回应 23 岁员工意外离世：深表哀悼，不要相信网传截图和所谓 “回应”

1 月 4 日下午消息，近日，有网友爆料称，一名供职于拼多多旗下多多买菜业务的 23 岁女性在凌晨 1 点下班的路上猝死。

拼多多 1 月 4 日下午就网传 “一员工凌晨加班回家途中猝死”一事做出回应，表示确有此事，公司同事一直陪伴家属，遵父母意愿，张 * 霏于 1 月 3 日火化，公司也不对外发公告。

以下为全文：

关于拼多多同事张 * 霏意外离世的说明

张 * 霏，女，1998 年生，花儿一样的年纪。2019 年 7 月入职拼多多。北京时间 12 月 29 日凌晨 1:30，在与同事一起走路回家的路上突然捂腹，晕厥倒地。同事立即呼叫 120 送往乌鲁木齐本地医院，经近 6 个小时急救依然无效，不幸离世。

公司同事一直陪伴家属，遵父母意愿，张 * 霏于 1 月 3 日火化，公司也不对外发公告。征得张 * 霏父母同意，父亲的朋友圈截图附后。在此也恳请各位关心张 * 霏的朋友和公众，不要相信各种网传截图和所谓的 “拼多多回应”。

张 * 霏生前的内部账号上写着 “为多多守边疆”，每念及此，我们心如刀绞……

张 * 霏，我们爱你，深深的想念你。

附 1：张 * 霏父亲朋友圈截图

“感谢大家对 * 霏的关心。我们已经带着 * 霏平安回到了家乡。最后一程，我们希望能安静地陪她走完。恳请大家不要让 * 霏卷入舆论是非中。* 霏公司的同事们一直陪着我们，协助我们处理事情，也感谢 * 霏的公司和一直陪伴的同事们。”

附 2：1 月 4 日上午网传截图所说的 “拼多多官方回应”不实

在此公告之前，拼多多从未发布过网传截图的 “官方回应”。我们坚决反对截图上的观点。