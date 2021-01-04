苹果允许 “安非他命”应用继续上架：此前曾误判其名称违规

单纯从字面上看，Amphetamine（安非他命）是一种精神类药物，但在 App Store 中，它其实是一款可以避免 Mac 进入睡眠状态的应用。

但正是因为这样一个可能引发歧义的名字，给它的开发者带来了麻烦。该应用的开发人员透露，虽然他们早在 2014 年就已经进驻 App Store，但苹果公司最近却认为其违反了 App Store 关于药物使用的规定。不过，在引发媒体关注后不久，苹果撤销了这项决定，并允许这款应用沿用现有的名称和 logo。

威廉 ·C· 古斯塔夫森（William C。Gustafson）于 1 月 1 日在 Reddit 和 Github 的帖子中说，苹果通知他在两个星期内 “删除所有提及‘amphetamine’的内容，并从 logo 中删除药丸图案。”否则，苹果将在 1 月 12 日从 App Store 中删除该应用。

古斯塔夫森表示，他在上周六接到了 Apple 的电话，允许他提出申诉。但他对该应用最初为何被标记为违规应用却一无所知。“我专门在电话中询问苹果这是否是客户投诉的结果，苹果的回答是‘我不这么认为’。” 他说，“我发现这个问题莫名其妙。我并没有尝试更新应用或采取其他措施。我当时正跟孩子一起在家里享受假期，结果就收到了苹果的电子邮件。”

古斯塔夫森说，苹果公司于 12 月 29 日与他联系，并告诉他 Amphetamine“似乎是在促使人们不当使用管制物质。具体来说，您的应用名称和图标使用了管制物质（即药丸）。”

古斯塔夫森说，这款免费的 macOS 应用的下载量已经超过 43.2 万次，评分为 4.8。他还指出，苹果甚至在 Mac App Store 的宣传资料中使用了这款应用。他说，自从该应用发布以来，他与苹果员工进行了多次互动，还更新了这款应用，从来没有人反对它的名称或 logo。

苹果认为，古斯塔夫森违反下述规定：“ App Store 上禁止使用鼓励吸烟或电子烟、非法药物或过量酒精的应用。鼓励未成年人使用这些物质的应用将被拒绝。禁止为大麻、烟草或管制药物的销售提供便利（持牌药房除外）。”

古斯塔夫森说，Amphetamine 并未从事这些业务，而更改应用名称可能会破坏其品牌知名度，导致用户难以找到未来的更新。

古斯塔夫森最初表示，他最初没有奢望自己的申诉能够成功，毕竟在大多数情况下，苹果都会严格遵守 App Store 的规定。事实上，该公司在许多方面都引发了开发者的不满，包括 Spotify、Tile 和 Epic Games 在内的大型公司组成了一个名为 Coalition for App Fairness 的组织。该组织表示，苹果的规则在其 App Store 中创造了不公平的竞争环境。

Basecamp 联合创始人大卫 · 海涅迈尔 · 汉森（David Heinemeier Hansson）去年夏天因为该公司的电子邮件客户端 Hey 的设计方式与苹果发生冲突。Epic Games 于 8 月份对苹果提起诉讼，原因是该公司的《堡垒之夜》游戏的 iOS 版因为部署了自己的支付系统而被 App Store 删除。

苹果尚未立刻对此置评。