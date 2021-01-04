两个机器人吵起来了，网友：应该是背后人工客服在 “对话”

两个机器人吵架，吵着吵着居然还要 “动手”，这你能信？

近日在江西省博物馆就发生了这样一幕：

两个机器人因图书馆读者扫了其中一个机器人的二维码吵起来了，于是就发生了以下对话：

A：图图我们不吵架了好不好？

B：你可真是一阵儿一阵儿的。

A：你怎么还这么多的事儿呢？给你个台阶下来得了，你看你这些熊脾气呀！

B：行吧，那我就勉强原谅你了。

A：对不起晚了，拜拜！

B：怎么你还生气了呢？快回过头来看看我。

A：我就不！（脸朝空气）

B：随便你好了，真是太烦了吧……（转身）

当然，这还不够。

最后竟然发展到吵架干不过瘾甚至还想 “动手”！

还找了图书馆馆长来评理，这操作也是让人哭笑不得了。

听听这对话，像极了情侣吵架，网友也直呼笑到头掉。

机器人都这么智能了吗？

扎心！我和机器人吵架不一定都能超过它。（手动狗头）

但冷静下来之后，大家更关心的问题是该视频的真假。

在知乎上，这个话题也引发了网友的讨论。

网友：这大概率还是人类的智慧儿吧！

大家的争论点在于这究竟是人工智能还是人为控制呢？

首先我们来看一下图书馆这两个机器人是什么来历。

一般而言，图书馆使用的机器人叫做咨询导航机器人。

根据知乎网友 @被洗脑群众提供的资料介绍：

咨询导航机器人是智能图书馆的重要组成部分，用于协助读者在机器人的语音指导下进行所有自助借还、自助续借、语音查书、智能导航等操作，支持自定义展示语音欢迎、说明、问题回答等信息，可用声光、声音实现和读者的良好互动，通过和云端语音交互可以实现趣味闲聊。

也就是说，这款机器人是语音人工智能机器人。

所谓 “语音人工智能”，本质就是机器学习与大数据的合体。

而本网编辑了解到，AI 语音交互分为两种，一种是程序内设的对话，典型例子是各种 App 中的智能客服一样。

但基本都是智障，只能回答最简单的问题。

而另一种基于深度学习的语音交互 AI ，虽然能听懂你对话，但回答基本驴唇不对马嘴。

但江西省图书馆这两个机器人不仅回答迅速，反应更是快，语言也非常幽默。

看了这两个机器人吵架的视频，我不禁怀疑他们是使用了东北话的语音库。

不仅本网编辑持怀疑态度，知乎上的网友也不太愿意相信这是现在的人工智能水平。

认证为软件工程师的知乎网友 @import 潘多拉 “一针见血”的点出了事实本质：

服务机器人除了调用语音接口，另一个重要的是远程控制，你可以在后台通过机器人摄像头观看对方，可以收音对方，你后台打字，机器人会通过语音把字读出来，换句话说 --- 你就是通过一个可以移动的平板电脑和对方说话。

如果你觉得这个说法还不能让你信服的话，认证为北京航空航天大学软件工程硕士的知乎网友 @老纪聊IT直接给你甩出了一串这一幕背后涉及的人工智能技术，包括语音识别技术、语音合成技术、神经网络、深度学习、交互语料库、自然语言处理 NLP 等等。

最后他也提到，如果人工智能可以发展到像这两个机器人如此流畅的对话基本上就是人工智能比较成熟的阶段了。

言下之意是，以我们现在的人工智能发展还达不到这个火候。

为什么这么说呢？

知乎网友 @NN 陈以国内人工智能水平做了对比：

百度小度智能音箱，小米小爱，天猫精灵。他们在智能音箱领域三分天下。宁愿亏本促销来占据市场，也不愿意上点真智能？当然不可能。他们三家代表的就是目前的最高水平。

如果这两个机器人是真 AI，那么其技术无疑远超其他所有知名人工智能企业，就这几句简简单单的对话足以引起世界震荡。

人工智能界最近一次轰动是谷歌 AI 模仿人声给客户打订餐电话，其中最大的亮点是听到一个带情绪的 “嗯哼”。前一次是阿尔法狗战胜人类围棋冠军。

而这两个机器人能聊出人类感情和逻辑，无疑可以碾压前两次轰动。

所以，有网友调侃该视频中如此流畅且逼真的对话一定是背后的人工客服在 “对话”：

更夸张点很可能是两个抠脚大汉拿着变声器在远程语音对话。

总而言之，大部分网友认为这大概率还是出自人类的智慧儿。

但也有网友愿意相信这就是人工智能现在的水平。

AI 吵架机器人还真不少

那么，这样 “智能”的 AI 机器人果真不存在吗？

本着有问题找度娘的原则，本网编辑在百度搜索了一下关于机器人吵架的新闻，发现这事还真不少。

2017 年，维基百科的两个软件机器人吵了起来，并且一吵就是三年。

根据当时的报道，这两个机器人负责在维基百科监测双重重定向问题，一个叫 Scepbot，另一个叫 RussBot，两者激烈缠斗了三年时间（重定向是指，比如，你在搜索 “UK”这个词语时，维基百科会把你带到 “英国”条目的页面。双重重定向则是指，一个重定向页被重定向到了另一个重定向页，这是维基百科的一大禁忌）。

在编辑大约 1,800 个条目的过程中，Scepbot 总计推翻 RussBot 的编辑决策 1,031 次，而 RussBot 报之以李，推翻了前者 906 次。

这是有多大仇啊。

但维基百科给出的解释是这两个机器人争吵的原因在于其遵行的命名规范存在差异，所以从本质上来说不能算是真正意义上的争吵，而且这个过程也不带有人类的感情色彩。

再比如，2018 年，IBM 向世人展示了一款辩论机器人 Project Debater，这款机器人的一大功能就是 “吵架”，并且功力也不俗。

据报道，Project Debater 理解人类辩手的发言显得比较缓慢，常常需要在过程中停顿反应，但通过它的回击发现，它在尝试理解人类辩手的发言并以其中漏洞来反驳对方。

利用其强大的 “大脑”，Project Debater 可以快速处理和分析人类辩手的语言，并引用存储在 “大脑”海量资料来加以引用，各种名人名言，各种权威数据等信手拈来，旁征博引，反驳得漂亮没有漏洞。

甚至，Project Debater 还能够通过预测，来判断对手的下一步发言并以此先发制人。并且还融入了幽默风趣的语言风格。

这就有点厉害了。

但需要注意的是，在当时的报道中也指出 Project Debater 的 “大脑”系统虽然有数十亿篇文章，涵盖约 100 个主题。但在引用数据案例时，仍然会出现引用错误不知所云的情况。

例如，Project Debater 尝试引用德国官员和阿拉伯酋长的言论来作为论据支撑自己的观点，然而这些数据案例和辩论本身并无关系。

也就是说，Project Debater 没有 “个性”，无法像人一样表现出自己的风格。

对此，IBM 人工智能研究副总裁 Dario Gil 也表示，人类擅长用自己的经历来表达观点和立场，但机器不同，它没有作为 “人”的经历，没有自己的 “生活经验”。

由此可见，基于现在的人工智能水平，我们的人工智能产品能够实现像这两个机器人一样的对话还需要时间以及技术的不断积淀。

也就是说，这两个机器人背后很可能是人为控制的。