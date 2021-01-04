比亚迪公开 “太阳能电池”相关专利，可提高太阳能电池的光电转换效率

IT之家1月4日消息 企查查 App 显示，比亚迪（002594）于 2021 年 1 月 1 日，公开一种 “光波转换材料及其制备方法和太阳能电池”相关专利，公开号为：CN109988370B，申请时间为 2017 年 12 月 29 日。专利摘要显示：本发明涉及太阳能电池领域，具体涉及光波转换材料及其制备方法和太阳能电池。本发明提供的光波转换材料，能够使得太阳能电池利用更宽波长范围的光，例如可以是紫外光，为此，提高光利用率，从根源上提高太阳能电池的光电转换效率。

这种光波转换材料为苯基卟啉类化合物，其中有由多种元素组成的无机量子点材料。

专利申请中表示，目前的硅基太阳能电池光伏组件，光电转换率仍然有待改善。其中钙钛矿基太阳能电池仅仅能够控制钙钛矿吸收层晶体的生长，并无法控制后期钙钛矿晶体是否发生团聚，且控制过程操作复杂。硅基太阳能电池光伏组件中使用的常规玻璃，透光率都是在 400~1000 纳米之间这个可见光有限的光谱范围，从光转换根源上已削减了光利用率。

这项发明能够利用量子效应将 400nm 以下波长的紫外光转换成波长介于 400~1000 纳米之间可见光波，从而提高太阳能电池的光利用率。根据实验结果，相比硅基太阳能电池，采用这种光波转换材料的电池能够利用紫外光。

IT之家了解到，此前德国科学家尝试使用钙钛矿 / 硅串联方法制作太阳能电池，效率十分接近 30%。如果这种量子材料能够应用到最新的太阳能电池中，有希望进一步提升光电转换效率。

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