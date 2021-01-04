三星 Galaxy S21 Ultra 手写笔和兼容保护壳图片曝光：前者单独出售，约 317 元

IT之家 1 月 4 日消息 据 WinFuture 报道，三星即将推出的 Galaxy S21 Ultra 的 S Pen 手写笔和保护壳的图片已经在网上泄露。手写笔外观看起来与三星以前的 S Pen 相似，以及一个比手机本身更宽一些的手机壳，以便为手写笔提供存放空间。WinFuture 报道称，这支手写笔将与手机分开销售，售价约 40 欧元（约合 317 元）。

这个手机壳是必要的，因为据传 S21 Ultra 虽然支持 S Pen，但不会像三星的 Note 设备那样有一个专门的插槽来存储。据报道，手写笔是 S21 Ultra 的可选配件，而不是像 Note 手机那样附送。

据 WinFuture 报道 , S21 Ultra 将支持许多与以前的 Note 设备相同的 S Pen 功能 , 例如播放和暂停视频和远程拍摄照片。

除了支持手写笔之外，其他报道称 Galaxy S21 Ultra 的后置摄像头阵列将包括两个长焦摄像头以及一个 1.08 亿像素的主摄像头。泄露的视频预告显示，与上一代 S20 Ultra 相比，新机将采用曲面屏和重新设计的摄像头模块，WinFuture 此前报道称，该机将采用 6.8 英寸 120Hz 显示屏，并配备 5000mAh 电池，支持 45W 快充。

IT之家了解到，三星已经确认下一次 Unpacked 发布会将在 1 月 14 日举行，预计在发布会上将公布全新的 Galaxy S21 系列，还有真无线耳机 Galaxy Buds Pro。