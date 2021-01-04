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谷歌员工宣布成立工会，与管理层紧张关系升级

2021/1/4 20:24:19 来源：新浪科技 作者：- 责编：孤城
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据报道，谷歌及其母公司 Alphabet 的员工周一宣布，已成立一个工会 “Alphabet Workers Union”（Alphabet 工会）。分析人士称，这加剧了谷歌工人和管理层多年来的对抗。

Alphabet Workers Union 表示，它将向所有员工和承包商开放，无论他们的角色或分类如何。工会将收取会费，支付组织人员的工资，并拥有一个选举产生的董事会。

业内人士称，Alphabet Workers Union 的成立，在美国大型互联网公司中属于罕见行为。该工会还得到了 “美国通信工人协会”（Communications Workers Of America）的支持，加入到 Alphabet Workers Union 工会的谷歌员工，也将成为 “美国通信工人协会”的成员。

谷歌软件工程师迪伦 · 贝克（Dylan Baker）在一份声明中称：“我们将聘请熟练的组织者，以确保谷歌的所有员工都知道，如果他们真的想看到自己的公司体现自己的价值观，就可以与我们合作。”

分析人士称，一个成功的 Alphabet 工会，可能会限制公司高管的权力，同时也会在整个硅谷引发类似的努力。到目前为止，硅谷公司基本上避免了成立工会。Alphabet Workers Union 表示，将关注员工薪酬、员工分类，以及谷歌所从事的各种工作等问题。

这份声明没有具体说明，该工会是否会努力争取 Alphabet 员工的多数支持、Alphabet 的正式承认，或与公司进行集体谈判。

近年来，谷歌与员工发生了一些冲突，涉及到谷歌与军方签订的合同，对合同工的不同待遇，以及为一名因涉嫌性骚扰而被赶下台的高管提供了丰厚的离职方案。

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关键词：谷歌工会

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