手机行业黑科技频出，为何我们还是要戴套贴膜

小雷身边大多数人都会在购买手机后的第一时间购买手机壳，但有部分人表示戴壳贴膜是对不起工程师的努力，因为工程师为了减少机身厚度、打磨更加出色的手感付出极大的心血，精心设计的手机上套一个保护壳，是对手机设计和工程师的 “不敬”。有人则是表示如果不戴壳贴膜的话，万一屏幕摔坏或是刮花了，拿去卖二手都要折损不少。

对于双方的意见，小雷都表示理解，随着手机屏幕显示素质的提升，屏幕已经成为手机上最贵的元件之一，售后维修的价格也十分高昂。主流旗舰的屏幕维修费用都不低于四位数，所以带上手机壳，贴上钢化膜的是消费者保护屏幕最简单且最划算的方式。

但小雷仍认为对于大部分人来说，会更加喜欢手机 “裸奔”的手感，特别是近几年手机趋向高端化与精致化，设计细节变得更加讲究，外观更加色泽晶莹、手感也更顺滑。

所以什么时候才能让手机实现 “裸奔自由”？这对于厂商们来说，是一个终极目标，小米和 OPPO 率先给出了自己的答案。

第一个发力点：手机正面

小米在全新的小米 11 上搭载了最新的康宁第七代大猩猩玻璃。目前市面上搭载康宁 Victus 面板的只有三星 Galaxy Note 20 Ultra 以及小米 11，未来还会有更多的厂商注重手机的防摔防刮能力，康宁 Victus 也会有更多的用武之地。

康宁作为目前市面上手机屏幕玻璃盖板的主要供应商，一直致力于制造出一块更加坚韧且耐刮的玻璃，目前康宁大猩猩手机屏幕玻璃面板已经发展到第七代，相比前一代，新一代大猩猩玻璃 Victus 的抗摔性能提升 1.5 倍，耐刮性能提升 2 倍。官方表示全新的康宁大猩猩 Victus 玻璃从 2M 的高度跌落到坚硬并且粗糙的地表时还能毫发无伤。

康宁为了提高玻璃的耐摔性，抵消玻璃受到的外力冲击，将压缩应力引入玻璃内部，以 “内外联动”的方式，让内部压缩应力来减缓外部的冲击。同时康宁大猩猩玻璃迭代的过程中也做得越来越薄，毕竟为了防摔而增加厚度可不是什么好事情，所以为了继续保持玻璃弹性，康宁选择在玻璃内施加更多的压缩应力。

通过 “压缩压力”的灵活运用，康宁大猩猩玻璃拥有非常出色抗跌落实力，更不容易碎裂。

然而，耐摔性的不断提升也有代价，内部应力会导致玻璃更容易屈服于表面应力，简而言之，玻璃会更容易受到刮擦损伤。

康宁自己也承认过，从第三代大猩猩玻璃开始，耐刮擦性上一直没有取得什么进展。这也是为什么手机厂商总是会发布会上声明自己的手机耐摔性提升了多少，却从未主动提及防刮擦能力。

康宁 Victus 的诞生算是解决了手机厂商们的这一窘境，除了前文所提到的防跌性能外，抗刮擦方面相比上一代大猩猩玻璃也提升近两倍。到了这一步，在理论上智能手机不贴膜使用，也能不太需要担心碎裂、刮花了。

第二个发力点：手机背面

如果说小米 11 解决了手机正面脆弱的问题，那么 OPPO 就是那个解决手机后盖脆弱的 “角色”。近几年手机后盖最主流的材质莫过于玻璃，玻璃材质不仅可以提供水晶以及镜面的视觉观感，而且还可以通过折射光线产生渐变色。

但玻璃材质打造的手机很容易变成 “指纹收集器”，平放于桌面上也有可能会产生划痕。

AG 玻璃工艺的出现很好地解决了这一难题，AG 玻璃的加工方式是通过以 HF 氢氟酸为主剂的混和酸制剂，对玻璃主体进行化学反应蚀刻。蚀刻之后的玻璃表面会由原先的反光表面变成哑光漫反射表面。

除了能够有效防止眩光外，AG 玻璃还带来了其他优势：不容易沾染指纹（就算沾染了也不明显），抗划伤能力增加、防滑性大大提升。像 OPPO 还在 AG 玻璃的基础上继续做文章，比如 Reno5 系列采用星钻工艺用于制作后盖，从官方放出的显微镜剖析图来看，星钻工艺后盖呈现金字塔晶体结构，晶体颗粒更大，覆盖比例更高，排列更紧密，防刮擦能力自然越强。

针对手机是一个脆弱的 “珍贵”物品这一结论，手机厂商们已经给出了他们的解决方案，目的是为了让用户能够放弃手机壳和贴膜，用手直接摩挲机背的丝滑触感。

我们依旧离不开手机壳

正如前文所说，手机早已不是当初那个 “金贵且脆弱”的产品，但消费者依旧会购买相关手机壳。原因其实很好理解，大致可以分为以下三点：

第一，风险成本问题，虽然现在的手机屏幕和后盖足够坚硬，但无法完全避免碎屏情况的发生。换屏成本依旧很高，而且刮花问题无法避免，所以戴壳贴膜依旧是保护手机的首选。

第二，手机正面、背面的强度提升，不代表手机中框也依然坚固。

在某些旗舰上使用的不锈钢边框能够使得手机在跌落或是边角着地时，可以更好地承受冲击，避免压力直接传导到屏幕和玻璃背板上，而导致屏幕或者玻璃背板破裂。

但这仅仅是理想的跌落形式，如果是屏幕或者玻璃背板直接摔向坚硬的石头路面，可能不管是不锈钢边框还是普通的铝合金边框，屏幕和玻璃背板都会破裂。

最后也是最为重要的一点，手机壳和手机贴膜已经形成了一个足够完善的生态，虽然如今的手机在设计上五花八门，各有特色，但不少消费者还是不愿意与他人同化，想要彰显出自己的个性。手机壳的出现解决了这一问题，极强的可塑性和定制化性，让人们可以通过手机壳装饰自己的手机。

手机壳就如同我们身上所穿的衣服一样，除了实用外，它还起到了装饰以及个性化的作用。

小雷认为，在手机只要手机还没进化成 “虚拟物品”，我们就不可能离得开手机壳。