华为 P50 系列最新爆料汇总

华为的回归，可能比我们预想的还要快。

近日，多家数码媒体和爆料人士（Guidingdroid、VoiceHQ、Slashleaks、数码闲聊站等）突然曝光了华为下一代旗舰 P50 系列的大量信息。原本扑朔迷离的华为 P50，在两天之内变得清晰可见。

但在大量情报被披露后，营销号与 “热心网友”编织的信息噪音也随之而来，在今天的文章中，小雷会一一介绍目前 P50 的泄露消息，并逐一甄别那些可能性较少的情报。

全新设计

华为 P50 流传最广的消息，莫过于全新的机身设计，作为华为双旗舰序列中调性偏向时尚的机型，华为 P 系列从一开始就无比强调 “档次感”，从 P7 的极致轻薄，到 P10 的多色金属，再到 P30 的天空之境，P 系列一直是华为手机设计的门面。

这次华为 P50 也没有让我们失望，根据 @Guidingdroid 曝光的机身正面照，P50 依旧分为了普通版、Pro 版和 Pro + 三个版本，机身尺寸分别为 6.1-6.2 英寸、6.6 英寸和 6.8 英寸，屏占比相较 P40 有所提高。

随着机身尺寸的加大，P50 的屏幕曲率也跟着升级，普通版为微曲屏，P50 Pro 与 Pro + 均是曲面屏，并且 Pro + 采用了和 P40 一样的 “四曲满溢屏”设计，P50 Pro + 的流出规格为 159x73x8mm，相较 P40 Pro + 薄了一些。

但曲率还不是 P50 的提升重点，“药丸屏”的消失才是最大惊喜。此前华为在前置摄像头上额外配置了一枚景深摄像头 + 红外传感器，导致前面板需要多开一个孔，劝退了一批颜值控。但在 P50 的流出图上，我们没有看到熟悉的 “药丸屏”设计出现，@VoiceHQ 泄露的渲染图也变相暗示了这一点。

虽然从 “药丸”到 “挖孔”是件好事，但华为取消景深摄像头的动作，不禁让人担心 P50 的自拍效果。不过单摄像头未必就不能拍出好照片，以三星 S20 Ultra 为例，它也采用了单摄像头居中设计，但三星通过 “四合一”等技术，成功模拟出不同焦距下的人像效果，至于硬件级前置虚化功能，华为可能认为大部分消费者很少用到，用算法弥补即可。

除了前面板的改动外，华为也变更了 P50 后置摄像头的排布设计。根据一张由 @Slashleaks 曝光的真机谍照显示，P50 的摄像头阵列将从 “麻将牌”转为长条状。

但在这张谍照上，P50 的前置摄像头为左上角，和目前掌握到的大多数资料冲突，所以它不排除是网友 P 图的可能。虽然有网友表示，图片中手机后盖显示的 “GEESINS”字样和摄像头的六个圆点，均是华为工程机的标志，但小雷并未在搜索引擎上找到相关信息。

既然说到摄像头，P50 的拍照能力自然值得我们期待。根据小雷的猜测，此次华为将进一步改良变焦性能，并改善华为手机在视频拍摄方面的一贯弱势，Mate40 中部分舍弃的光学防抖和广角端，可能会被 P50 重新捡起。

但针对传闻已久的 “液态镜头”，小雷可以明确地表示不可能。

相较于传统的镜头位移变焦，液态镜头可以像人眼那样改变弧度实现自动变焦，华为甚至已经提交了液态镜头的相关专利。但目前液态镜头较差的光学特性（色散、畸变）等问题无法解决，华为使用液态镜头的传闻也不是一天两天，事实上，手机搭载液态镜头的传言已经有了十余年历史，液态镜头已经是一个经典谣言，P50 搭载的可能性微乎其微。

百瓦快充？

P50 机身设计取得长足进步，去年陷入停滞的快充也终于能赶上主流水平。根据以往爆料度极高的博主 @数码闲聊站的消息，华为入网了一款最高支持 135W 快充的充电头，有可能就是 P50 系列的附赠充电头。

尽管华为在 2020 年并未大肆宣传快充，但从技术角度看，P50 支持百瓦快充的可行性很高。在 65W 区间，友商已全部采用多电芯方案，多电芯方案虽然损耗大一些，不过多个电池一同充电可以显著提高速度，但华为依然在单电芯的基础上实现了 66W 快充，这说明华为的电池技术能让单电芯电池承受更高的功率输入。

到了 120W 的领域，各大品牌为了提高快充功率，都免不了对电池和电路做深度的技术改造——多极耳、高倍率电池、三电荷泵并联等技术应运而生。而华为只需将成熟已久的多电芯技术应用，就能达到百瓦快充，当然，散热要求也会让华为改变电荷泵与电池的设计，但难度并不如友商那样大。

华为的回归

在华为受到制裁、忍痛割让荣耀之后，2021 年华为能否继续推出旗舰机一直是大家最关心的问题。此次 P50 系列大量信息的披露，似乎是在安慰那些数码爱好者：不要着急，华为还没有倒下。

虽然目前泄露的情报并没有对 P50 的具体配置做出进一步解释，尤其是在处理器方面。但我们可以看到，在手机业务遭到重大打击后，华为并没有停下脚步，半导体、自动驾驶、操作系统…… 近几个月华为在这些领域收获颇丰，侧面证明了他们一直在埋头研发，外界的舆论并未动摇他们。

不管 P50 最终以何种姿态问世，它背后蕴藏着的不屈精神值得敬佩。小雷也希望华为能够王者回归，用更加优秀的产品重新征服市场，向世界展现华为的先锋技术。