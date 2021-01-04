CPU 和 GPU 性能翻倍，高通骁龙 480 要用 9 个第一推动 5G 普及

2020 年，网络连接在远程办公和新常态下生活中的重要性更加突显。福布斯发布的数据显示，截止 2020 年 8 月，人们使用移动终端的时长高达 1.6 万亿小时，并预测 2019 年到 2022 年移动数据的消费将增长 171%。

移动数据消费的增长离不开 5G 终端的普及。中国信通院的数据显示，2020 年 1-11 月，国内市场 5G 手机累计出货量 1.44 亿部，占国内手机出货的比例达 51.4%，上市新机型 199 款。

本网消息，2021 年 1 月 4 日，高通首次将 5G 拓展至 4 系列移动平台，推出骁龙 480，这款 8nm 的全新移动平台相比上一代骁龙 460 CPU、GPU 性能翻倍的同时，创造了高通 4 系列平台的 9 个第一，搭载骁龙 480 的首款移动终端将在今年第一季度发布。

高通希望是用超越该层级的性能、功耗和连接表现加速 5G 普及。

骁龙 480 的 9 个第一

骁龙 4 系列是定位入门的产品，也是骁龙家族最后具备 5G 能力的产品。高通产品市场总监马晓民表示：“5G 将惠及超过 35 亿智能手机用户，近乎全球人口总数的一半。高通的所有 5G 解决方案都面向全球市场，不仅支持毫米波和 Sub-6GHz，支持全球频段和全球多 SIM 卡，支持 SA 和 NSA 组网模式，也支持 TDD、FDD 动态频谱共享（DSS）。”

骁龙 480 是首款集成 5G 调制解调器及射频系统的 4 系列平台。此外，还创造了骁龙 4 系列平台的 8 个第一，包括第一次使用 8nm 制程、集成高通 FastConnect 6200、支持 2x2 Wi-Fi 以及部分 Wi-Fi 6 关键特性、支持 120Hz FHD + 显示、三 ISP、支持 6400 万像素拍照、首次基于 AI 的回声消除和背景噪音抑制、首次支持 Quick Charge 4+。

先看 5G 功能，骁龙 480 集成的 5G 调制解调器骁龙 X51 与去年 6 月发布的首款 6 系列 5G SoC 骁龙 690 相同。骁龙 690 发布时马晓民介绍，骁龙 X51 与骁龙 X55 和 X52 存在一定的继承关系，会有一些技术上的继承，最主要的区别是在能力上。

虽然都是骁龙 X51，但骁龙 690 发布时并未强调支持毫米波，骁龙 480 发布时就明确了支持毫米波和 Sub-6GHz。马晓民对此解释：“从硬件的角度骁龙 690 和骁龙 480 都支持毫米波和 Sub-6GHz 频段，只是骁龙 690 发布的时候大家更关心 Sub-6GHz，现在大家已经有明确的毫米波需求，所以骁龙 480 发布时就同时支持毫米波和 Sub-6GHz。”

与支持 5G 同样引人关注的是骁龙 480 的 CPU 和 GPU 性能翻倍，AI 性能提升 70%。CPU 方面，骁龙 480 集成了高通 Kryo 460 CPU，性能内核 Cortex A76 主频可以达到 2.0GHz，效率内核 Cortex A55 的主频可达 1.8GHz。

GPU 是集成了高通 Adreno 619，实现了与前代平台相比性能 100% 的提升。AI 性能提升 70% 得益于集成了高通 Hexagon 686 处理器，AI 性能的提升同时集成传感器中枢让骁龙 4 系列能够支持语音助理。

性能翻倍的还有 Wi-Fi，从此前的 1x1 升级为 2x2，也就是支持 Wi-Fi 双天线。当然，集成的 FastConnect 6200 移动连接子系统也让骁龙 480 支持 MU-MIMO 的 8x8 探测等部分 Wi-Fi 6 关键特性，提升传输范围和性能。

“相比骁龙 8 系列支持完整的 Wi-Fi 6 特性以及支持 Wi-Fi 6E，骁龙 480 只支持部分 Wi-Fi 6 特性会在速率和覆盖方面体现出与骁龙 8 系平台的差别。”马晓明告诉本网。

骁龙入门级 5G 平台具备中高端特性

对于骁龙 480 的发布，高通技术公司产品管理副总裁 Kedar Kondap 表示：“骁龙 480 5G 移动平台将超越 OEM 厂商和消费者对于该层级产品的预期，以实惠的价格提供中高端特性。”

具体看骁龙 480 的配置，可以发现高通确实将入门级产品的性能提升了一个层级。如果看 CPU 和 GPU 的性能，骁龙 480 的性能与两年前的骁龙 6 系列 CPU 和 GPU 性能相当，虽然这种对比不太恰当，但能很形象地理解新款 4 系列平台的性能水平。

AI 性能方面，骁龙 480 集成的 Hexagon 处理器与 2019 年 4 月发布的骁龙 665 集成的 AI 处理器相同。另外，骁龙 480 与骁龙 690 同样都集成骁龙 X51 调制解调器，FastConnect 6200 移动连接子系统。还有，骁龙 690 的 GPU 是 Adreno619L，而骁龙 480 集成的是 Adreno 619。

除此之外，三 ISP，支持 FHD + 显示，120Hz 显示刷新率，以及支持部分高通 Elite Gaming 的部分特性包括超现实画质增强、超流畅游戏体验优化、图形驱动更新都是骁龙 480 超越这一层级产品性能表现的关键。

更强的性能自然是希望获得更多用户的喜爱。马晓民说：“许多人都对 5G 有所期待和需求，但他们对价格敏感，比如学生和职场新人，骁龙 480 对日常使用最频繁的场景进行优化，追求续航和性能的最佳平衡，让 5G 惠及更多人。”

据悉，骁龙 480 针对网页浏览、电子邮件、语音和视频通话、社交媒体、短信、照片 / 视频的拍摄和分享、GPU / 导航、手机银行、购物进行了优化。

具体到重要的应用场景，在办公场景的多人视频会议中，需要基于云端的 ASR 和 NLP 实现 AI 背景噪音消除，同时利用 5G、Wi-Fi 和 120Hz UI 提供高品质视频。如果是在没有稳定 Wi-Fi 的场所，搭载骁龙 480 的终端也需要提供稳定和可靠的 5G 移动热点。

在娱乐场景，无论是在线观看或下载视频，玩游戏以及直播，处理和连接性能满足需求的同时，还需要有基于硬件的内容保护。

社交场景中，终端和数据的安全，顺滑的变焦以及 AI 拍照，简单易用的 AI 助理都能提升体验，也都需要进行针对性优化。

移动 SoC 市场的激烈竞争

高通为入门级骁龙 4 系列平台配备中高端平台的特性，就是想要吸引更多用户，这背后也与 5G 市场越来越激烈的竞争有关。根据市场研究公司 Counterpoint 近期发布的 2020 年第三季度手机 SoC 市场占有率数据，MediaTek 首次超越高通登顶，市场份额达到 31%，高通的市场份额为 29%。

报告指出，由于第三季度智能手机销量回升，MediaTek 在 100-250 美元价格区间的智能手机中表现强劲，再加上在中国和印度等关键地区的增长，使其成为最大的智能手机 SoC 提供商。

需要看到，即便高通第三季的总体市场份额有所下滑，但其在 5G SoC 市场仍然位居第一，市占率达到 39%。

5G 手机需求进一步提升的 2021 年，高通需要全系列的 5G 移动平台保持和提升 5G 的领导力，入门级产品骁龙 480 自然是其中重要的一部分。在 4G 转向 5G 的关键节点，高通与 MediaTek 在中低端 5G 市场的竞争，也更加值得关注。