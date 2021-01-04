拼多多员工猝死引发 “用命换钱”热议，律师：难被认定为工伤，赔偿或可达 67 万

元旦假期过后，“拼多多 23 岁员工深夜 1 点半下班途中猝死”的消息在网络上持续发酵。

就在该名员工离世后的两个美股交易日，拼多多股价分别创下了 15.57% 和 7.77% 的涨幅，市值突破 2000 亿美元大关，并一度超越美团，成为腾讯和阿里之后市值第三大互联网公司。创始人黄峥的身家飚升至 586 亿美元（约合人民币 3809 亿元），超越马云、马化腾，成为继农夫山泉创始人钟睒睒之后的国内第二大富豪。

资本有逐利的天性，但在互联网公司创下一个又一个的造富故事背后，“互联网公司员工过劳猝死”也在频频发生。

针对拼多多事件，搜狐科技咨询了劳动仲裁领域的律师，北京华佳律师事务所李伯文表示，根据现行规定，该名员工可能很难被认定为工伤，但可以要求公司承担民事侵权责任，在实务中，如果拼多多被告上法庭，法院可能会根据案情酌情裁判公司承担一定比例的赔偿责任。”

“为多多守边疆”

1 月 3 日晚间，有匿名网友在社交平台上爆料称：拼多多新疆买菜妹子凌晨一点半下班路上猝死，才 23 岁，真的没人敢出来讲一句话吗？这到底是什么鬼公司？愿天堂没有痛苦，你可以做一个无忧无虑的女孩。据了解，该女孩生前的工作账号上还写着 “为多多守边疆”。

有网友称该帖子曾被脉脉删除，随后被开放可见，但被标注了 “内容存在争议”的提醒。截至发稿前，搜狐科技再次查证，发现该条言论已被二次删除。

在事件发酵近 1 天后，拼多多 “首次”对外发表官方声明，对该事件做了具体陈述。张 * 霏，女，1998 年生，2019 年 7 月入职拼多多。北京时间 12 月 29 日凌晨 1:30，在与同事一起走路回家的路上突然捂腹，晕厥倒地。同事立即呼叫 120 送往乌鲁木齐本地医院，经近 6 个小时急救依然无效，不幸离世。期间，公司同事一直陪伴家属，遵父母意愿，张 * 霏于 1 月 3 日火化，公司也不对外发公告。

拼多多表示 “员工不幸离世，我们心如刀绞”，同时也否认了发布过各种网传截图的 “拼多多回应”。该回应的表述为：“你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱，我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题，这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的梯子，但你就要选择安逸带来的后果，人是可以控制自己的努力的，我们都可以。”

不过，拼多多的否认随即遭到了知乎的 “打脸”，知乎确认了 “拼多多”官方认证的真实身份，并明确给出了该回答发布和删除时间。拼多多在随后的声明中将责任归结为 “账号管控不严”，并表示 “该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，该言论不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。”

互联网公司员工猝死频发

该位不幸离世的员工所从事的多多买菜，是拼多多从今年 8 月开始上线的社区团购业务，具体模式是，消费者每天 23 点前下单，次日下午 4 点后从自提点取回商品，自提点可从中抽取销售额的 10% 作为佣金。

在上线初期，社区团购一般采用低价烧钱策略抢占市场，很大程度上扰乱了当地生鲜价格体系。去年 12 月，在该名员工所处的新疆区域，一群超市老板建立了 “实体店联盟”，在多多买菜正式进入新疆的第一天就开始向供货商施压，要求停止向平台供货。

全国范围内，社区团购也曾遭遇不少水果摊主和菜贩的抵制。许多商贩曾表示，在社区团购上线的城市，菜市场的流量有所下降。人民日报也曾对社区团购评价称：掌握着海量数据、先进算法的互联网巨头，理应在科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为。别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量。

具体到多多买菜，这是拼多多内部工作量最大的部门之一。有传闻称，多多买菜实行的并非常规意义上的 “996”，而是 “硬核奋斗模式”。即一周工作 7 天、一周工作 6 天的超级大小周，连续工作 13 天后休息 1 天，每天工作的时间不低于 10 小时，每个月硬性要求工作时间不低于 300 小时。实际上，早在去年 10 月，就有自称是拼多多的员工在网上发帖称：“公司开启硬核模式，午休减半，每月工作 300 小时。”

除了多多买菜外，同属于社区团购赛道下，滴滴旗下橙心优选被曝 “春节不放假”，美团旗下美团优选也有自称是员工的网友爆料称 “连续一个月 2 点睡 7 点醒”，工作强度极大。

无独有偶，去年 12 月，媒体曝光了两起公司员工猝死事件。12 月 9 日，商汤科技上海一家互联网公司员工猝死在健身房外，年仅 47 岁。12 月 4 日，国美电器福州分公司一名 27 岁员工在年终誓师大会期间猝死，家属称法医鉴定为过劳死。

而互联网公司对于加班的态度，从大佬的言论中也可以窥见一二。马云谈 “996 是福报”。刘强东也曾表示 “混日子的人不是我的兄弟”。

难被认定为工伤

逝者已矣，相关的责任认定和赔偿似乎是目前最现实也亟待解决的问题。

北京华佳律师事务所李伯文律师对搜狐科技表示，目前我国法律对于 “加班”的规定主要是《劳动法》第三十六条及第四十一条，目前国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。

在相关的工伤认定上，目前主要是依据我国《工伤保险条例》第十四条及第十五条。具体为：

（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

（四）患职业病的；

（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；

另外，有以下三种情况视同为工伤：

（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的；（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（三）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

李伯文对搜狐科技表示：“具体到拼多多事件中，该名员工在下班路上猝死。根据上述的规定，可能很难认定为工伤。但是，结合事件中该员工凌晨一点多的回家时间，如果该员工是因过度加班而在下班路上导致的猝死，即便无法认定为工伤，也可以要求公司承担民事侵权责任。”

“员工过度加班超过《劳动法》对于劳动者工作时长的规定，公司一方是存在一定过错的。”李伯文表示，“根据《民法典》第一千一百六十五条规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。在实务中，因加班造成员工猝死的侵权案件中，法院可能会根据案情酌情裁判公司承担一定比例的赔偿责任。”

有关赔偿问题，李伯文对搜狐科技表示，员工因加班猝死的，如果被认定是工伤且单位已经为员工购买了工伤保险，那么赔偿费用由社保基金支付。如果被认定是工伤，但是单位没有为员工购买工伤保险的，那么所有的赔偿费用均由其单位承担。

根据《工伤保险条例》的规定，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金，具体为：

（一）丧葬补助金为 6 个月的统筹地区上年度职工月平均工资；

（二）供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月 40%，其他亲属每人每月 30%，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加 10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。供养亲属的具体范围由国务院社会保险行政部门规定；

（三）一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍。

其中，丧葬补助金为 6 个月的统筹地区上年度职工月平均工资。目前尚不清楚该员工社保参保地区，但即使按照月均工资较高且达到 9580 元的上海地区计算，这部分的金额也仅有 57480 元。

而在供养亲属抚恤金上，李伯文对搜狐科技表示，如果该名员工的父母有劳动能力或生活来源，则这部分的费用认定会比较困难。具体的支付年限计算方式可参考《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定：“被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算”。

而在一次性工亡补助金的计算上，2019 年全国居民人均可支配收入为 30732.85 元 / 人，计算可得这部分的费用为 614657 元。

综合可知，如果被认定为工伤，该名员工的家属所获赔偿最低为 672137 元。搜狐科技向拼多多方面询问该名员工的赔偿问题，对方表示暂无可披露的信息。

除了赔偿外，拼多多还可能面临行政处罚，但处罚金额较小。李伯文对搜狐科技解释称：“《劳动保障监察条例》第二十五条显示，用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并可以按照受侵害的劳动者每人 100 元以上 500 元以下的标准计算，处以罚款。”

不过，无论责任如何认定，赔偿问题如何解决，23 岁的年轻生命难以追回，互联网 “用钱换命”的风气可休矣。