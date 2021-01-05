Adobe 强烈建议卸载：教你从 Win10 彻底删除 Flash

Flash 终于走向生命的终结！过去几年，业界一直在不断提醒用户，Flash 将会在 2021 年彻底淘汰，呼吁大家卸载 Flash。现在 Flash 的终点已经到来，Flash 的开发商 Adobe 自身也强烈建议用户马上卸载 Flash。微软也表示，将会在未来的更新中，将 Flash 从系统中删除。那么问题来了，如果现在就想要彻底从 Win10 中卸载 Flash，要怎么做？

Win10 中无法自行卸载系统自带的 Flash，只能在浏览器禁用

在 Win10 中，Flash 是系统自带的，我们无法直接通过应用管理来找到 Flash，所以也没法从系统设置或者控制面板中卸载它。Flash 的路径为 “C:\Windows\System32\Macromed\Flash”，通过直接删除相应的文件来清理掉 Flash，也太过简单粗暴，可能会引发其他问题，并不推荐大家这么做。

Flash 存在于 Win10 的系统目录中

Edge 浏览器提供了禁用 Flash 的功能，但这并不意味着 Flash 已经从 WIn10 中卸载掉。如果你对 Flash 存在洁癖，那就一起来看看如何彻底在 Win10 中删除 Flash 吧。

方法一：通过 Adobe Flash Uninstaller 卸载

这是 Adobe 官方提供的方法。首先，我们需要先开启下方这个 Adobe 官方提供的 Flash 删除工具的页面。

Uninstall Flash Player for Windows：https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html

在页面中，找到 Flash 卸载器的下载链接，如下图。

下载完成后，运行这个卸载器，Flash 就会被卸载掉了。

方法二：通过 Windows KB4577586 补丁卸载

这是微软官方提供的补丁，唯一作用就在于从系统中彻底删除 Flash。目前 KB4577586 仍未通过 Windows Update 向用户推送，但我们可以手动下载安装它。

KB4577586 补丁：https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4577586

注意，KB4577586 补丁的下载页面中，列表提供了对应不同系统的版本，而且列表有两页。如果你目前使用最新的 Win10 20H2 系统，那么可以在第二页中找到用于 x86/x64/ARM64（取决用的是 64 位、32 位或者是 ARM 版本系统）的 “Windows 10 Version 2004”的版本，这个版本的补丁适用于 Windows 10 1903 之后的系统。

安装补丁后，Flash 遂从 Win10 中彻底删除了。

总结

Flash 存在的问题大家都已经耳熟能详了，无论从安全、效率还是功能的角度来看，Flash 都已经不合时宜。当前阻挡大家告别 Flash 的最大原因，还是一些网站至今仍采用 Flash 作为功能入口，希望这些网站好自为之，不要再因循守旧，是时候拥抱 HTML5，带来更好的用户体验了。