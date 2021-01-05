Win10 界面真的大改了，但我们何时才能见到新 UI

我们知道，微软将会在今年（2021 年）下半年，推出界面全新设计的 Win10 21H2 新版。这个 Win10 21H2 新版使用 “Sun Valley”的代号，界面的更新将会涉及开始菜单、操作中心、任务栏以及众多 Windows 10 应用，可谓是相当重磅了。

借助这个版本，微软打算让 Win10 在消费市场中重新振作、让消费者确信这的确是最佳的操作系统，因此为此下了不少苦心。

▲ Windows 10 21H2 将会使用新设计的 UI

然而问题来了，这个版本的 Win10，在下半年才会正式推送。如果想要第一时间体验新版 UI 的 Win10，要等到什么时候呢？

我们知道，在 Windows 的软件开发中，正式版的 Win10 在推向用户之前，微软会先提供预览版给 Insider 用户进行公测。普通用户想要能接触到 Win10 的新 UI，最早的渠道，就是 Insider 这个渠道。

根据消息源，Win10 21H2 会在 2 月底达到测试阶段，有少量 UI 改进的测试预览版本将会面世，这是 Win10 21H2 面向 Insider 推送之前的最后一个环节，随后就会和普通用户见面了。

也就是说，在 2 月底之后，Inside 用户就可以收到 Win10 21H2 的推送，提前体验 Win10 的新 UI。

而如果公测一切顺利，那么 Win10 21H2 预计会在夏季进入到 RTM 候选阶段，随后向 OEM 厂商提供镜像。RTM 版本相当于正式版，尽管在正式推送的时候，或许也会同时推送其他一些补丁，但总体而言追求稳定的朋友，在这个阶段就可以进行尝试了。

到了第三第四季度，微软将会通过 Windows Update 向所有用户推送 Win10 21H2“Sun Valley”。由于微软将主要精力放到了这个大版本更新中，因此上半年的 Win10 21H1 将会是一个小更新，微软只会推送一个开启新特性的小补丁，数分钟即可更新完成。

总的来说，今年 Win10 的重头戏就在 Win10 21H2 了，最快在 3 月份，Inside 用户即可体验到改变了 UI 的 Win10，期待它能带来惊喜吧。