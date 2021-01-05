官方介入调查：拼多多回应员工猝死事件遭知乎官方打脸，曾称 “多多买菜是个苦业务”

就一位女生员工意外离世一事，拼多多终于给出了最新官方说明。

在官方说明中，拼多多表示，该员工不幸离世后，公司同事一直陪伴家属，并且遵父母意愿，逝者已经于 2021 年 1 月 3 日火化（很可惜，为死者哀悼）。

据财新报道，家属已经接受拼多多赔偿。

在这次说明中，拼多多否认了此前网传的各种截图和 "回应"——然而，知乎官方账号 "知乎小管家" 回应称：

「拼多多」系知乎注册用户，其身份真实无误。知乎有严格的身份认证流程和机制。

4 日 8 时 19 分 49 秒，「拼多多」创建回答「你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱，我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题，这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果，人是可以控制自己的努力的，我们都可以」。

4 日 8 时 20 分 17 秒，「拼多多」自行删除了上述回答。

另外，据北京青年报报道：



4 日，记者从上海市长宁区劳动保障监察大队获悉，接到网络舆情后，劳动保障监察部门已对拼多多公司的劳动用工情况进行调查，会对该公司用人合同、用工时间等情况进行检查。

拼多多员工离世，家属已接受赔偿

2021 年 1 月 3 日，元旦假期第三天，一则 "拼多多新疆买菜妹子下班路上猝死" 的消息在网上流传发酵并登上热搜。

据传，该女孩才 23 岁。

根据拼多多最新的官方说明，该离世女孩的名字是张*霏，出生于 1998 年，她于 2019 年 7 月入职拼多多，在离世前为多多买菜业务员工。

北京时间 2020 年 12 月 29 日凌晨 1 点 30 分，该女孩在回家路上突然捂腹并晕厥倒地，最后被同事送至乌鲁木齐本地医院，在将近 6 个小时的抢救之后不幸离世。

对于女孩离世的具体原因，拼多多官方并未说明。

不过，从凌晨 1 点 30 下班的情况来看，逝者在拼多多的工作的确非常辛苦——对此，据财新引述拼多多方面的说法报道称，新疆的作息与北京不同，大概晚上 9 点吃晚饭，凌晨一点大约相当于北京时间十一点；不仅如此，买菜业务员工通常是前一晚收单，为第二天配送做准备，多为晚上上班。

在官方说明中，拼多多表示，在女孩离世后，公司同事一直陪伴家属，遵父母意愿，逝者已经在 1 月 3 日火化，公司也不对外发布公告。

值得一提的是，在征得逝者父母同意后，拼多多将逝者父亲的朋友圈截图附上，图中文案表示：

感谢大家对*霏的关心。我们已经带着*霏平安回到了家乡。最后一程，我们希望能安静地陪她走完。恳请大家不要让*霏卷入舆论是非中。*霏公司的同事们一直陪着我们，协助我们处理事情，也感谢*霏的公司和一直陪伴的同事们。

另据财新报道，逝者家属已经接受拼多多赔偿。

黄峥：多多买菜是个苦业务

在官方说明中，拼多多呼吁所有关心逝者的朋友和公众，不要相信各种网传截屏和所谓的 "拼多多回应"。

我们注意到，1 月 4 日，在各大社交网络平台上，有一张类似于拼多多官方账号的知乎回应截图疯狂流传，截图显示拼多多就 “员工加班猝死” 一事称：

你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱……

不过，对于这个截图的真实性，拼多多表示否认，表示从未发布过该截图所传的 "回应"——并对截图中的观点坚决反对。

但同时，在网络上也有大量声音质疑称，该截图的确是拼多多官方账号所发，并且还喊话知乎对截图进行证实或者证伪。

无论如何，这次的事件，再次引起了人们对于拼多多旗下多多买菜业务的关注。

据了解，拼多多在 2020 年 8 月正式推出了多多买菜，并且开始了大举扩张力度。

在业务推出后，多多买菜通过“高补贴拉新、高频率拜访、高效率入驻”抢占流量，实现了短期用户的快速累积。另外，借助于拼多多的流量扶持，多多买菜一开始在前端就拥有了巨大优势。

有数据显示，在其样板城市南昌市，多多买菜的日单量约为 40~45 万单，远超美团优选和橙心优选。

对于多多买菜，2020 年 10 月，拼多多创始人黄峥在内部讲话中表示：

买菜是个好业务，是个苦业务，是个长期业务，也是我们拼多多人的试金石……买菜是个苦业务，别人睡觉的时候你在拣货，送货，这样消费者在要做饭前才能拿到新鲜的菜。人每天都要吃饭，我们每天都得送菜，的确很难做到每天都不睡觉，这里面的苦是显而易见的。

据悉，2020 年 12 月初，多多买菜在乌鲁木齐正式开团，但从一开始就遭遇了反对的声音，在新疆，有一批实体店店主组建了 "实体店联盟"，要求停止向平台供货；尽管如此，多多买菜还在向其他地区继续扩张。

根据拼多多的官方说明，逝者在生前的内部账号上写道：为多多守边疆。

小结

对于拼多多官方的回应，在社交媒体上众说纷纭：

思考题：