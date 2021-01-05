小米 11 还能当好旗舰机「守门员」吗

每当小米数字旗舰亮相之时，网络上必然会掀起一波热议，此次的小米 11 自然也不例外，发布会前后，围绕着价格、配置、性能，还有充电器的讨论持续不断，有意思的是，还没等到其他的骁龙 888 旗舰上市，大家就把小米 11 率先定调为新一代「旗舰守门员」了，极客之选在前几天的评测视频中也给出的「质检员」的说法，但无论如何，这都代表着大家对小米 11 的肯定，也不禁引发了我的思考，凭什么是小米？

天下武功、唯快不破

守门员，本指球类运动中位于球门前的位置名称，主要任务是守卫球门，也是球队的最后一道防线。而在旗舰机中，「守门员」或许意味着准入门槛，印象中最早拥有这一称号的是 2020 年初发布的小米 10，尽管当时 3999 元的售价相比以往的小米数字旗舰贵了不少，但随着各家旗舰的不断亮相，大家才发现，原来小米 10 才是配置和价格最均衡的那个，比它配置高的贵了不少，比它价格低的又差点意思，所以「守门员」这个称呼就被大家叫了下来。

对于守门员来说，率先掌握球权也许是最重要的，正如雷军的互联网七字诀所言：「专注、极致、口碑、快」，其中第七个字「快」代表着天下武功、唯快不破，因此抢发骁龙旗舰芯片就是成为守门员的第一步。事实上高通和小米颇有渊源，且不说两家公司互持股份，就是光在旗舰产品上的合作也是所有手机厂商中最深度的，雷军曾在个人微博上表明，没有小米，就没有骁龙 800 和旗舰机，骁龙 800 系列从诞生开始累计，小米占了高通中国区出货量的 66%（三分之二）。所以从某种程度上，我们可以理解为小米就是高通骁龙 800 系列的「天选之子」。

当然了，小米的「首发情结」并不只局限于旗舰芯片上，回顾历代产品，你还可以发现很多新技术都是在小米旗舰上首次亮相的，例如 CC9 Pro 的一亿像素，小米 10 的 LPDDR5 内存，还有小米 11 这次采用的 E4 发光材料屏幕，无论是出于营销目的考虑，还是用于提升产品体验，这些首发的技术都是很有意义的，也为守门员产品赋予了更多的主动权。

小米旗舰的产品定义

当然了，光有旗舰芯片是不够的，旗舰机作为综合体验的集大成者，大到影像能力、屏幕素质，小到快充功率、马达震感，都要做到顶级水准，这次发布会后，很多网友说小米 11 从守门员升级为「焊门员」，把旗舰机的门「焊」死了，这也侧面表明了小米 11 在硬件堆料上的用心程度，而这背后，离不开小米对旗舰机的精准定义。

几年前，雷军曾表示：小米旗舰机的研发周期可能是所有同行里最长的，要坚持 12~18 个月。如果放到现在，受手机迭代速度加快的影响，这一时间可能会缩短，所以我们现在见到的小米 11 或许在数月前，甚至是一年前就已经决定采用什么样的配置了，因此对产品定义的把握就显得相当困难，小米曾经也踩过雷，在去年的 Redmi K30 Pro 上，由于 10 个月前定义产品时判断失误，错失了高刷屏，这导致后期发布和销售时面对竞品的压力倍增，处境十分尴尬，同样的错误在小米 9 上也犯过，由于追求轻薄，却配备了稍小的电池，之后也成为一大槽点。

好在从小米 10 开始，数字旗舰的产品定义变得相当出色，很显然的一点是，在小米 10 和这次的小米 11 上，之前那种「抠抠搜搜」的感觉不存在了，这与小米进军高端以及对旗舰机的定义转变息息相关，不过与之相对的是价格也上涨了，但你不能因此说小米失去了初心，毕竟小米的用户也在成长，他们不再满足于 1999 元甚至是 2999 元的产品，相比于价格，更均衡的体验和极致的参数才是米粉们本真的追求，在此情况下，「连夜说服高管」的价格决策式思路已经无法再打动米粉了。

过去的 2020 年里，小米 10 系列取得了很成功的突破，在前几天的发布会上，雷军说小米 10 定价 3999 元起，初期很害怕卖不动，结果卖的特别好，从整体市场表现来看，小米在疫情中逆市上升，重返全球第三，而后期至尊纪念版的推出更是让小米稳站在 6000 元的高端价位之上。

小米 11 能守好门吗？

尽管从目前的舆论来看，大家普遍钦定了小米 11 为这届骁龙 888 旗舰的守门员，但这只能说是一种预测，毕竟还有很多友商的产品没发布，它们对小米的位置虎视眈眈，而小米 11 也并非完美无缺，例如在外观上，相比于其他竞品，小米的设计总是差点意思，而且也没有传承的设计风格，这也是历代数字旗舰的短板，如果把小米迄今为止的 10 款数字旗舰摆在一起，光从外观上判断，你甚至不会觉得它们是出自同一家的产品。

除此之外，更多差异化产品的出现也增加了小米 11 守门的难度，尤其是来自 iQOO 和 realme 的受众，有很大一部分与小米用户重叠，而华为、OPPO、vivo 等厂商，在品牌形象上又有着很大的优势。旗舰机发展到如今的地步，每一家都有着独门的技术，虽然小米 11 可能是最均衡的那个，但等到后续更多骁龙 888 旗舰面市时，在快充、影像、甚至是外观设计、机身重量控制上拥有突出长板优势的机型，也许会给小米 11 带来不小的压力。好在小米 11 只是一道前菜，按照以往的机型发布节奏，之后还会有大杯和超大杯机型，而更高端的 MIX 系列也已经很久没有更新，我们有可能会在这些更高端的机型上看到更多新技术，2021 年的小米依旧值得期待。

2021 年是小米新十年的开始，也是小米再次冲击高端的一年，如今大众赋予了它「守门员」的称号，是对小米在旗舰产品定义上的认可，但对于高端化的进程来说，做好产品只是第一步，从更长远的角度看，着手品牌建设、提升小米在大众心中的品牌认知可能是未来 10 年需要下功夫的事。