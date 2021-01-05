爆料：苹果 iPhone 13/Pro 系列将在更多地区支持 mmWave 5G，速度更快

IT之家1月5日消息 外媒 MacRumors 报道，据 Patently Apple 援引台湾供应链消息人士称，苹果 iPhone 13 系列可能会将更快的 mmWave 5G 网络连接扩展到美国以外的更多国家和地区。

报道称，一家名为启碁的台湾公司正在接受一份关于 iPhone 13 系列的 mmWave 5G 天线的 “大订单”，这或许可以解释启碁公司董事长谢洪波宣布该公司今年的 5G 相关组件出货量将大幅增加的原因。苹果 mmWave 天线目前由日本公司村田制作所生产，该公司显然将与启碁分享 iPhone 13 的天线订单。

报道称，苹果供应商纬创投资了启碁，成为其单一最大股东，从而帮助其首次进入 iPhone 供应链。启碁与高通在 5G 和 Wi-Fi 6 组件上有密切的合作，这也是该公司被苹果选中生产 mmWave 部件的关键因素。

IT之家获悉，在美国，所有 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 机型都同时具备 mmWave 和 sub-6GHz 的功能。虽然 mmWave 是一种更快的 5G 形式，但与 sub-6GHz 5G 相比，它的普及率较低，渗透率也较低，因此 iPhone 12 的特点是能够同时利用这两种技术，具体取决于哪种技术的可用性。不过，在美国地区以外，iPhone 12 系列只采用速度较慢的 sub-6GHz 5G 技术。

有消息称，苹果正在寻求订购大量的 mmWave 天线，并将该组件的供应商增加一倍，这可能意味着 iPhone 13 机型将在更多地区采用更快的 mmWave 技术。英国、德国、加拿大、中国和日本等国家地区都拥有不断增长的 mmWave 网络，将能通过 iPhone 13 受益于更快的 5G 网络速度。

此外，报告还指出，启碁是笔记本电脑设计天线的市场领导者，苹果可能会利用这一优势，在未来的某个时候为 MacBook 添加 5G 网络支持。不过，据报道，目前苹果从启碁获得的天线大订单将只支持 iPhone 13 系列。