2020 年最佳太空图像：“宇宙暗礁”和太阳特写镜头

北京时间 1 月 5 日消息，据国外媒体报道，2020 年有许多精美的宇宙图像，其中包括：哈勃望远镜发射 30 周年拍摄的 “宇宙暗礁”、太阳特写镜头等。

哈勃望远镜拍摄的 “宇宙暗礁”

哈勃望远镜是迄今科学家设计的最重要的天文勘测仪器之一，2020 年 4 月迎来了它的 30 周岁生日。

为了纪念这一时刻，天文学家发布了一张精美太空图像，呈现银河系附近一处恒星形成区域。图中巨大的红色星云（NGC 2014）和较小的蓝色星云（NGC 2020）位于大麦哲伦星云之中，大麦哲伦星云是银河系的一个卫星星系，距离地球大约 16.3 万光年。星云是巨大的星际尘埃和气体云团，可以形成恒星。

NGC 2014 星云中心是一群明亮的恒星，每一颗都比我们的太阳大 10-20 倍，该照片被命名为 “宇宙暗礁”，因为天文学家认为这些星云就像一个海底世界。近期，英国广播公司一部纪录片展示了哈勃望远镜精美壮观的 3D 图像，例如：“创造之柱”，它是鹰状星云的一部分。

采集小行星样本

2020 年，美国宇航局 Osiris-Rex 任务为了采集贝努小行星的岩石和土壤样本，在该小行星上进行了非常危险的操作。据悉，贝努小行星是太阳系形成初期的原始遗迹，它们是行星自由漫游的构成基础，为我们理解像地球这样的行星如何形成提供了一个观察窗口。

为了采集小行星样本，Osiris-Rex 采用一个末端带有环状收集腔的长杆结构，飞船降落到贝努小行星表面，当长杆接触小行星表面时，会喷射氮气，喷射出来的氮气会搅动贝努小行星表面，使小行星碎片样本溅入收集腔。

该操作策略似乎是行之有效的，同时，12 月 5 日，日本在另一颗小行星表面采集到珍贵的样本返回地球，“隼鸟 2 号”的样本舱最终安全降落在澳大利亚沙漠地区。随后这些小行星样本将在日本相模原市一处管理机构进行分析。

太阳的特写镜头

2020 年 1 月，夏威夷 DKIST 陆基望远镜观测到高分辨率太阳表面，该图像显示前所未有的太阳表面细节，每个细胞状的结构大致相当于美国德克萨斯州面积，实际上它们是炽热、活跃的气体或者等离子体。

该明亮区域表示物质在上升，中间暗色带是低温等离子体下沉的区域，DKIST 望远镜安装在夏威夷毛伊岛 3000 米高的 Haleakalā火山上。科学家希望利用该望远镜观察太阳的动态变化，从而更好地预测它的能量爆发。这些巨大的带电粒子爆发会破坏绕地卫星，伤害宇航员，甚至破坏电网。

飞越木星

美国宇航局 “朱诺号”飞船于 2011 年发射，近年来该飞船陆续向地面传送大量精美的木星图像，木星是太阳系最大的行星。

6 月 2 日，朱诺号第 27 次近距离飞越木星时，拍摄到这颗气体巨行星的旋转云。天文学爱好者凯文 · 吉尔随后将数据转换成视频，其中包含朱诺号近距离经过时拍摄的 41 张静止图像，这些图像通过数字方式投射在一个球体上，使用一个虚拟 “相机”从不同角度提供木星的视图。

除此之外，这段视频还展示了木星最引人注目的特征——大红斑，这实际上是一场正在进行的巨大风暴。

星舰飞船测试

SpaceX 执行总裁埃隆 · 马斯克设计的最新星舰飞船，它有点像科学小说中的火箭飞船，但马斯克希望能通过这一飞船能将人类传输到火星上。

12 月份，SpaceX 公司测试了首个星舰飞船完整原型，飞船从德克萨斯州南部博卡奇卡发射台直接发射升空，飞行了 12.5 公里。

此次测试飞行展示了星舰飞船的一些独特特征，包括燃烧甲烷的猛禽发动机，以及飞船腹部朝向地球降落，在着陆前翻转至垂直位置的特殊飞行轨迹。在测试阶段中，SN8 星舰原型机靠近发射台的速度有点太快，导致飞船出现马斯克所描述的 “快速计划外解体（RUD）”，实际就是飞船坠毁。

但是此次飞行对 SpaceX 提供了大量工程数据便于深入研究，有助于工程师不断改进飞船设计，目前下一个原型机 SN9 正在发射台等待发射。