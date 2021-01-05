国内智能音箱出货量首现下滑：行业补贴持续，马太效应加剧

2020 年以来，受疫情等因素影响，发展 5 年的智能音箱出现新的变化。国内智能音箱出货量首年下滑，而厂商发布的智能音箱产品品类数量也腰斩。

智能音箱自诞生以来一直走补贴硬件之路，2020 年这一情况依旧未得到改善，行业马太效应也因此加剧。但厂商也经过多重转型，开始集体走上生态服务路线。

从技术方面来讲，目前很多智能音箱产品仍被消费者吐槽为 “人工智障”，但市场也出现了多种形态；受疫情期间在线教育快速发展的影响，屏幕音箱出货量仍处于高速增长趋势。

业内人士表示，随着智能音箱相关的远场拾音、语音识别、语音合成、语义理解、人工智能等一系列技术不断成熟，智能音箱产业未来会进一步走向信息化与智能化。

国内智能音箱出货量首现下滑

2015 年，国内第一款智能音箱叮咚诞生，该音箱由京东与科大讯飞联合推出。行业经过两年沉寂之后，阿里于 2017 年推出天猫精灵，此后，随着人工智能技术的发展，国内智能音箱市场迎来了大爆发。

IDC 咨询数据显示，2018 年，智能音箱作为年度爆款单品全年出货量突破 2000 万台，同比增长 1051.8%；随着人工智能席卷各行各业和语音交互快速普及，中国智能音箱市场在 2019 年出货量达到 4589 万台，同比增长 109.7%。

然而，进入 2020 年，受疫情等因素影响，国内智能音箱市场开始出现下滑趋势，上半年出货量为 1966.9 万台，同比下降 14.8%。进入三季度，疫情趋于稳定，然而出货量下滑的状况依旧没有好转，第三季度智能音箱市场出货量约 829 万台，同比下降 14.7%。

IDC 咨询分析称，二季度电商大促并未激发智能音箱市场的 “报复性”消费，线上市场发展仍然承压，线下零售渠道得益于门店恢复和渠道下沉，出货量反弹明显。

除了出货量下滑，各大厂商发布的智能音箱品类也出现腰斩。2019 年，百度旗下的小度科技就发布了包括小度在家、小度智能屏在内的五款智能音箱产品，而 2020 年其推出的品类数量仅为两款；小米旗下的小爱同学也出现了类似情况。

对此，产业时评人张书乐表示，智能音箱经过阶段性的爆发之后，从技术层面来讲并未有实质性的迭代，音效也不能和高端音箱相提并论，内容上也存在一定的瓶颈，用户体验感不强。

虽然 2020 年前三季度智能音箱出货出现下滑，但市场仍认为疫情短期影响难以避免，积极对冲后，行业前景依旧乐观。

奥维云网 (AVC)预测，2020 年中国智能音箱销量将达 4260 万台，同比增长 15.7%。随着智能音箱市场渗透率的提高和行业逐步步入成熟期，前瞻产业研究院预计智能音箱行业增速将逐步放缓，2026 年中国智能音箱行业出货量有望达到 1.38 亿台，2021-2026 年 5 年复合增长率为 20%。

行业价格战持续，马太效应加剧

伴随着智能音箱的大爆发，整个行业也曾爆发大规模的价格战。“天猫精灵 X1”发布伊始，定价 499 元，已远低于其他竞品，在当年 “双十一”当天，其价格更是降到 99 元。2018 年米粉节，小米的小爱音箱 mini 也从 169 元降到 99 元。一时间，各巨头纷纷加入 “价格战”中。

2019 年之后，智能音箱的功能和内容在不断升级，不过价格区间趋于稳定。进入 2020 年后，智能音箱价格战仍未得到缓解，Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8 开售 499 元，双十一过后就降至 399 元；2020 年 10 月底，小度科技宣布加大补贴智能音箱的力度，将原价 299 元的智能音箱降至 169 元，成为最便宜的有屏智能音箱；另一款面向儿童的智能音箱则从 169 元降至 99 元。

小冰公司 CEO 李笛在接受蓝鲸 TMT 记者专访时表示，小冰之所以未布局智能音箱硬件产品，其中的一个重要原因便是目前智能音箱硬件需要高额补贴。

业内人士表示，价格战也正是智能音响行业出现寡头的重要原因。

据了解，目前，国内布局智能音箱赛道的选手众多，包括 BAT、小米、华为、联想、苏宁、科大讯飞、DOSS、漫步者等在内的互联网巨头、人工智能创业公司。然而值得注意的是，小度、天猫精灵与小爱同学这三家头部厂商的市场份额进一步提升，突破 96%。

多名业内人士对蓝鲸 TMT 记者表示，目前，智能音箱三大巨头早已开始 “去硬件化”，更是开展了多方转型，服务生态成为三巨头能够长期在该领域站住脚跟的关键。

具体而言，2020 年 9 月底，百度宣布旗下智能生活事业群组业务小度科技完成了独立融资协议的签署，目前，小度科技在资本市场的估值已经达到 200 亿元；不到一个月，天猫精灵便宣布天猫精灵内置 AI 助手将全面开放，这意味着天猫精灵 “走出”智能音箱的原始功能，走进手机、家电等更多智能领域、更多场景应用之中；在一个月后的 MIDC 大会上，小米宣布小爱同学 5.0 正式上线，小爱同学将从语音助手正式升级为 “智能生活助手”。

智能音箱功能仍遭吐槽，屏幕音箱或成潮流

尽管近年来智能音箱的功能得到日趋完善，但入局厂商众多，生产的智能音箱产品外观雷同、性能同质化严重。而在使用过程中，大部分智能音箱的功能仍被消费者吐槽 “鸡肋”。

北京市民姚天（化名）对记者表示，“本以为智能音箱是智能家居的控制中心，但是目前却变成了查天气、播放音乐等基础操作的‘摆设’，很多时候智能音箱还有些‘智障’，经常出现唤醒无应答、所答非所问的情景。”

对此，张书乐表示，厂商生产智能音箱的目的是希望其成为一个智能中枢，连接智能家居设备，但目前来讲这一想法并未实现。“厂商可以就智能音箱的内容与连接方面去完善智能音箱的功能。在内容方面，可以设置更多的内容推荐，利用人工智能帮助用户定制意想不到但是又契合用户需求的内容；在连接方面，厂商需要去思考怎么将非智能的设备通过智能音箱的连接变得智能化。”

前瞻产业研究院分析师分析称，从技术成熟潜力来看，未来，随着智能音箱相关的远场拾音、语音识别、语音合成、语义理解、人工智能等一系列技术不断成熟，其存在的安全隐私问题、技术不成熟导致的消费者体验欠佳和用户习惯未养成等痛点问题有望得到进一步解决。

此外，记者观察到，尽管 2020 年智能音箱产品总体出货量出现下降趋势，但屏幕音箱的出货量却依然出现较大增幅。IDC 数据显示，上半年屏幕音箱出货量达 639.5 万台，同比增长 34.1%。

在市场占有率方面，奥维云网数据显示，2019 年屏幕音箱市场份额为 14.2%，到 2020 年上半年，市场份额进一步提高到 19.8%，其中 2020 年 1 月、2 月以及 6 月市场份额均超 20%。

多名业内人士对记者表示，今年屏幕音箱的火爆，得益于在线教育领域的发展，疫情期间，在家上课成为常态化，并在一定程度上培养了用户线上受课的习惯，使得屏幕音箱获得了发展机遇。

前瞻产业研究院分析师总结称，随着产业的发展，智能音箱产业未来会进一步走向信息化与智能化。