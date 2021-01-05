飞腾预计 2021 年出货预计超 200 万，国产 CPU 将迎来春天

过去几十年，高性能 CPU 市场长期被英特尔和 AMD 统治。有意思的是，近两年 AMD 在桌面和笔记本 CPU 市场的份额不断增长，再加上 ARM 架构 CPU 在高性能计算市场有所突破，英特尔长期以来的优势地位面临挑战，CPU 市场将迎来 30 年来最有趣的市场竞争。国产 CPU 也将成为这场竞争中值得关注的参与者。

目前，国产 CPU 在一些领域已经从能用进入到了好用的阶段，出货量就是很好的证明。国产 CPU 的代表飞腾 2020 年交付芯片 150 万片，比 2019 年的 20 万片大幅增长 650%，营收也达到了 13 亿元。

▲ 飞腾 2019 年对比 2020 年数据

▲ 飞腾 2021 年目标

飞腾公司总经理窦强在 2020 飞腾生态伙伴大会上透露，飞腾 2021 年的芯片交付将突破 200 万片，全年营收预计超过 20 亿元。

▲ 飞腾公司总经理窦强

持续快速增长的芯片出货量和营收，是国产 CPU 经过多年努力正在开花结果的信号。新基建、国产替代以及 AI、5G 的发展，将让国产 CPU 迎来春天。

为升级而替代，国产CPU 2022年将迎来春天

“无论是招揽人才还是技术合作，我们都走市场化的道路。不走市场化的道路就没办法和一流企业竞争，不做到一流就永远做不起来。”飞腾公司副总经理郭御风明确指出包括飞腾在内的国内芯片公司在市场化竞争中面临的挑战。

WSTS & CSIA-Fabless的数据显示，国产芯片产品在全球市场的占比从2013年的4.3%增长到了2019年的10.3%。不过，计算机系统、通用电子系统、通信装备、存储设备、显示及视频系统中的核心芯片，国产芯片的市场占有率大都低于0.5%，仅少数芯片的市场占有率能超过20%。

想要在高性能CPU市场实现国产替代的难度不言而喻。郭御风说：“国产替代绝对不是为了国产而替代，而是应该为了升级而替代。如今整个信息系统的架构都在变化，传统集中式的架构变成了云管端的架构，这就需要信息系统进行升级，我们赶上了一个好时机。“

“行业市场无论对CPU的性能和品质的要求都更高，我们更高性能产品的推出确实能够覆盖更多对算力要求更高的市场。”郭御风认为，“明年行业市场可能会进入初步的爆发期，但因为行业市场应用更复杂，周期也更长，产品的验证和完美适配需要更多时间。我认为2022年我们的行业市场应该是一个春天。”

大部分行业市场CPU的需求都是千万级，这也就意味着在可以预见的未来，飞腾的CPU交货能够达到千万级。

当然，在突破千万级CPU交付的过程中，保持开放的态度极为重要，无论是硬件层面CPU加AI加速器适应市场需求，还是软件层面共建生态，或是与全球产业链的开放合作共同提供更有竞争力的产品和构建更加完善的生态。