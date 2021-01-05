虾米音乐宣布将于 2 月 5 日关停播放器业务，App 下架、提供歌单导出、支持会员退款

1 月 5 日上午上午，虾米音乐发布官方声明表示，由于业务调整，虾米音乐播放器业务将于 2021 年 2 月 5 日正式停止服务。

虾米官方对此回应称，虾米音乐未来将转向更多音乐商业场景服务，“我们将依托新成立的‘音螺’平台持续探索创新，服务音乐人及业内合作伙伴。”

虾米音乐团队成员在一封告别信中表示，12 年来，产品的每一次迭代和更新，虾米都希望做得更加纯粹——回归音乐本身，让每一位用户都能发现属于他们的音乐新世界。“但不可回避的是，我们在发展过程中曾错失了一些关键机会。在音乐版权内容的获取上，没能很好地满足用户多元化的音乐需求，这也是我们最大的遗憾。把目光看向未来，我们相信也期待着，将有更加丰富的音乐内容服务形式出现。”

目前，虾米已经启动歌单导出、会员退款及音乐人收益提现等服务。

虾米音乐公告内容显示，虾米将于 2021 年 1 月 5 日 10 点开启用户个人资料及资产处理通道；2021 年 2 月 5 日 0 点后，虾米音乐 App 从应用商店下架。停止所有音乐内容消费场景，仅保留账号资产处理、网页端音乐人提现服务。2021 年 3 月 5 日 0 点后除网页端音乐人授权服务维持运营，其他运营均停止并关闭服务器，届时及以后将无法登录。

资料显示，虾米音乐成立于 2008 年，是国内最早的数字音乐平台之一，拥有 3000 万首海量曲库，至今已吸引了 4 万多原创音乐人入驻，拥有 1000 多个曲风流派、5 亿多个优质歌单。