中国移动启动 2021 - 2022 年普通 USIM 卡集采：规模达 5.6 亿张

1 月 5 日消息 中国移动今日发布 2021 年至 2022 年普通 USIM 卡集中采购比选公告，预计采购规模为 5.6068 亿张。

供应商资格要求如下：

（1）在中华人民共和国境内依法成立，应为独立法人或非法人组织，且注册资金不低于 3000 万元人民币；如果企业注册资本为外币，则按照应答截止时间中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为等值人民币。

（2）必须为增值税一般纳税人，能够开具增值税专用发票；

（3）有向国内电信运营企业提供 SIM 或 USIM 卡类产品的供货经验，且 2019 年的累计供货量不低于 1000 万张；

（4）供应商在国内有实际的生产场地，USIM 卡产品的产能应达到 1 亿张 / 年；

（5）供应商必须具备 USIM 卡预个人化及个人化生产能力，不允许将 USIM 卡的预个人化及个人化交给其他供应商完成；

（6）USIM 卡芯片应符合 GB/T18336:2008、GB/T22186:2008、ISO/IEC15408：2008，以及相关标准的要求，且安全保证级别不低于 EAL4 + 级；

（7）供应商必须建立完善的质量保证体系，并通过 ISO9000 系列质量管理体系认证；

（8）本次不接受联合体，不接受第三方代理，不接受具有独立法人资格的两个供应商共用同一生产场地。