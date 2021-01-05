中国移动一号双终端业务现已在部分地区开放办理

IT之家1月5日消息 据IT之家网友反馈，中国移动 eSIM 一号双终端业务现已在部分城市开放办理。



中国移动一号双终端是两个终端共享同一个号码的业务，该业务是将用户的手机号码与可穿戴设备进行绑定（绑定后手机即为 “主设备”穿戴设备即为 “副设备”)，无论用户作为主叫或是被叫，主副设备均对外呈现同一号码。

IT之家了解到，目前一号双终端业务已覆盖的城市有：

广东省：广州、深圳

甘肃省：白银、定西、甘南州、嘉峪关、金昌、兰州、临夏、陇南、平凉、庆阳、天水、张掖

江苏省：南京、无锡、镇江、苏州、南通、扬州、盐城、徐州、淮安、连云港、常州、宿迁、泰州

吉林省：白城、白山、珲春、吉林、辽源、梅河口、四平、松原、通化、延吉、长春

上海市

四川省：阿坝 、 巴中 、 成都 、 达州 、 德阳 、 甘孜 、 广安 、 广元、江北 、 乐山 、 凉山 、 绵阳 、 南充 、 内江 、 攀枝花 、 遂宁、万县 、 雅安 、 宜宾 、 自贡 、 泸州

天津市

浙江省：杭州 、 湖州 、 嘉兴 、 金华 、 丽水 、 宁波 、 衢州 、 绍兴、台州 、 温州 、 舟山

支持 “中国移动 eSIM 一号双终端业务”的手表包括：

一号双终端的主号有什么特殊要求吗？

（1）一号双终端主号必须为中国移动 VoLTE 用户，未开通 VoLTE 的用户需开通 VoLTE 后再申请办理一号双终端业务（发送 KTVOLTE 到 10086 可开通 VoLTE）。

（2）一号双终端主号需具备完整通信功能（上网卡等不能办理）。

一号双终端如何开通？

可通过和多号 App 进入一号双终端办理界面，根据手表品牌按照相应操作指引即可轻松在线开通业务。（苹果手表可通过 iPhonewatch 办理）

一号双终端业务功能费是多少？

一号双终端业务功能费∶10 元 / 月 / 次 (按自然月计算)，业务办理成功后立即生效、立即扣费，每月自动续费。各省将不定期开展资费优惠活动，具体以各省移动公司为准，详询当地 10086。

一号双终端副设备支持收发短信吗？支持独立上网吗？

暂不支持短信。支持独立上网。

主号漫游到省外时，副号是否仍能正常使用？

可以。资费按照主号的套餐来执行。