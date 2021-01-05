微软 Chromium 版 Edge 稳定版新增支持历史和打开标签同步

IT之家1月5日消息 外媒 Windows Latest 报道，如果你是一位微软 Edge 用户，现在有更简单的方法在其他设备上来访问一些同步标签和浏览历史，包括手机或桌面端，而不是手动共享链接与复制和粘贴等。

IT之家获悉，微软新的服务器端更新正在向 Edge 浏览器稳定版推出，它使历史 / 标签同步成为可能，当然只有当你在所有设备上用微软帐户登录浏览器时，才有可能。

历史和标签同步是 Chromium Edge 成立以来一直缺少的一个关键功能。历史和同步标签的能力在去年 10 月份首次开始向 Edge Canary 用户推出，现在终于来到了 Edge 稳定版。

在案例中，设置开启标签和历史同步是在 Edge 稳定版中自动激活的。如果你的设备包含在微软的 A/B 测试中，同步 “历史”和 “打开标签”的选项不会被灰化，可以手动开启。

一旦启用，你就可以开始在登录到同一微软账户的不同设备之间同步你的历史记录和打开的标签。只有在浏览器的所有安装中启用时，同步才会发挥作用。

随着未来的构建版本或服务器端更新，更多的微软 Edge 用户将开始看到该功能被启用。

值得一提的是，微软目前正在进行 Edge 88 浏览器更新，包括新的安全功能（密码监控器）、PDF 阅读器的改进等。