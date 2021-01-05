美国 5G 频谱竞拍价已超过 765 亿美元，较分析师预期高出近 300 亿美元

1 月 5 日消息，据国外媒体报道，美国联邦通信委员会（FCC）正在拍卖适用于 5G 网络建设的 3.7-4GHz 频谱，竞拍价格已打破了记录，也远高于分析师的预期。

从外媒的报道来看，美国联邦通信委员会正在进行的 5G 频谱拍卖，竞拍价格已经超过了 765 亿美元，较 2015 年无线频谱拍卖的 450 亿美元，高出了 315 亿美元。

2015 年的 450 亿美元，是美国联邦通信委员会此前拍卖无线频谱的最高价，目前 5G 频谱超过 765 亿美元的竞拍价，已打破了之前的记录，创下新高。

而随着竞拍的继续进行，美国这一段 5G 频谱的拍卖价格还会更高，分析师在接受采访时表示，如果竞拍再持续一个周甚至更长时间，竞拍价格可能会达到 800 亿美元。

美国目前正在进行的 5G 频谱拍卖，竞拍价格也远超分析师的预期，分析师此前预计的是 470 亿美元，已高出了近 300 亿美元。

美国正在进行的这一段 5G 频谱拍卖，是在上月开始的，在 12 月 23 日，竞拍价格就达到了 664 亿美元，而当时竞拍仅仅开始了 3 个周，目前也还不到 5 个周。

在竞拍者方面，共有 57 家潜在的竞拍者参与美国这一段 5G 频谱资源的竞拍，除了 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 这三大电信运营商，还有付费电视服务提供商 Dish Network、康卡斯特、Charter Communications 等。

外媒的报道显示，在美国的这一部分 5G 频谱开始竞拍之前，最大的几家竞拍者，有约 700 亿美元的现金用于竞拍，但目前的竞拍价已超过了 700 亿美元，他们可能会寻求从债券市场融资。