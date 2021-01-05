菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙合并获双方股东批准，预计 1 月 16 日完成

1 月 5 日消息，据国外媒体报道，周一，菲亚特克莱斯勒（FCA）和标致雪铁龙集团（PSA Group）宣布，两家公司的合并交易预计将在 1 月 16 日完成。

据悉，标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒于 2019 年 10 月首次宣布合并事宜。2019 年 10 月份，这两家公司正式宣布合并，双方将在合并后的公司中各持有 50% 的股权。

这两家公司希望利用它们的综合实力来支持对清洁汽车的投资以及简化运营，从而降低成本和提高利润。

去年 7 月份，菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙集团宣布，它们已同意将合并后的的新公司命名为 Stellantis。Stellantis 来源于拉丁语动词 “stello”，意思是 “与群星共闪耀”。

周一，这两家汽车制造商表示，它们的股东都批准了这起合并交易。然而，这两家公司也表示，这起合并交易还需要一些最终监管机构的批准，包括欧盟和欧洲央行的批准。

外媒称，合并完成后，合并后的公司可能成为全球第四大汽车制造商，仅次于丰田、大众和雷诺 - 日产 - 三菱联盟，这主要依据的是到 2020 年前 9 个月的汽车销售总额。

据报道，新公司的总部可能主要设在荷兰，并且在法国、意大利和美国都有庞大的业务，它将面临主要挑战。

外媒称，Stellantis 的股票将于 1 月 18 日在巴黎和米兰的股票市场开始交易，次日将在纽约证券交易所开始交易。

自 2016 年以来，Waymo 一直与菲亚特克莱斯勒合作，将其 Waymo Driver 自动驾驶系统整合到克莱斯勒 Pacifica 小型货车等车辆中。

除了与 Waymo 合作开发自动驾驶技术外，菲亚特克莱斯勒还与宝马和英特尔合作开发自动驾驶技术。