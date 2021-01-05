研究表明特斯拉上海超级工厂周产量已达到 8000 辆，Model Y 达 3000 辆

1 月 5 日消息，据国外媒体报道，在特斯拉上海超级工厂的二期投产、开始生产跨界运动型多用途电动汽车 Model Y 之后，这一超级工厂的产能也将会有明显提升。

外媒最新的报道显示，相关机构的研究表明，特斯拉上海超级工厂目前的周产量，已经达到了 8000 辆。这也就意味着无论是按 5 天还是 7 天计算，日产量都已超过了 1000 辆。

特斯拉上海超级工厂，目前只生产两款电动汽车，除了新投产的 Model Y，另一款是一期工程投产之后生产的 Model 3，在去年 1 月份正式开始向大众用户交付。

特斯拉上海超级工厂所生产的电动汽车中，去年投产的 Model 3，产量预计仍会是较高的一款，研究机构预计目前 Model 3 的周产量为 5000 辆，较 Model Y 的 3000 辆要高出 2000 辆。

在去年 10 月 21 日发布的三季度的财报中，特斯拉曾披露，上海超级工厂的 Model 3 的年产能已经达到了 25 万辆，按当时的年产能计算，Model 3 的周产量约为 4800 辆，相关机构预计的目前的 5000 辆，较此前的 4800 辆也有一定程度的提升。

值得注意的是，特斯拉上海超级工厂的周产量达到 8000 辆，还只是相关机构的预计，特斯拉方面并未公布相关的消息，但在即将发布的四季度财报中，特斯拉可能会同去年三季度一样，公布上海超级工厂的年产能，届时就能计算出周产量，如果公布的是 Model 3 和 Model Y 的年产量，就还能计算出这两款电动汽车的周产量。