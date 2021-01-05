雷军：不送充电器的创意是我先发起的，不是抄苹果

IT之家 1 月 5 日消息 在 12 月 28 日晚的小米 11 新品发布会上，小米 CEO 雷军宣布小米 11 标准版将取消充电器，套装版则配备充电器，二者起售价均为 3999 元（8+128GB）。根据官方的说法，小米 11 首销就有两万名用户选择了标准版。

雷军近日在小米直播间中回应小米 11 不送充电器。雷军称：不再标配充电器，五年前我就有这个愿望，因为五年前我抽屉堆的全是充电器，一年前我们搬家到小米科技园，扔了好几箱充电器，我觉得特别浪费，所以我就在想，我们的手机包装盒能不能不带充电器，如果你需要，你可以另外选购。五年前我就有这样的愿望，而且在微博上发起了一个小讨论，但是当时支持我的很少，我觉得时隔五年的今天，我终于把五年前的想法变成了现实，我觉得自己挺了不起的。结果呢，这个消息一出来，反正一周前是被骂惨了的，所有的人都觉得好像我们在抄苹果。我觉得不送个充电器有什么好抄的，其实这个创意是我最先发起的。最后我们推出了两个版本，把选择权交给了消费者。

IT之家了解到，2015 年 6 月 16 日雷军确实曾发微博称，“所有设备标配充电器，每人抽屉里都有一堆充电器。为了环保，我们一直在考虑小米设备不配充电器。如果需要可以另买，打包买专用充电器，可以特价 9.9 元。我们想从一些小的智能设备实验，大家觉得如何？”但不知为何雷军没有将上述想法在前几年付诸实践。