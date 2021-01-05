美国 15 大避税公司：亚马逊位居榜首

据报道，国外媒体今日评出了 “美国 15 大避税公司”，其中亚马逊和 IBM 包揽冠、亚军。此外，通用汽车、Netflix、星巴克和联邦快递也纷纷上榜。

文章称，无论你在世界的哪个地方，都要直接或间接纳税。在美国，有一个公平的指控是：对超级富豪来说，有太多的豁免。然而，当你考虑到美国最大的一些公司时，情况会变得更糟糕。

企业讨厌纳税，利用其庞大的资源想方设法避税，在某些情况下甚至逃税，这是绝对违法的。事实上，避税是一个比逃税更大的问题，因为避税是完全合法的，你甚至不能对不纳税的公司采取行动。

2019 年 12 月份的一项研究显示，379 家盈利公司的实际税率为 11.1%，比已经大幅降低的法定税率低了 50% 左右。91 家公司没有缴纳任何税款，尽管其中许多公司是盈利的。另有 56 家公司的实际税率在 0% 至 5% 之间，这些公司的平均税率仅为 2.2%。

考虑到美国公民面临着沉重的税收负担，这种情况尤其令人担忧，他们中的许多人都是靠薪水过活的。有数据显示，美国公民的平均税率为 24%。与上述数字相比，想想这些大企业的避税情况吧，这些公司的首 CEO 一年的收入比绝大多数工人一生的收入都要多。正因为这些公司避税，负担落在了普通工人身上，但他们没有时间、资源或技术像大公司那样避税。

当然，没有盈利时避税是一回事。众所周知，亚马逊多年来一直没有盈利，尽管它的市场份额一直在增长。而每年赚取数十亿美元的净利润时避税则完全是另一回事。

为了找出美国最大的避税公司，本文基于美国 “税务与经济政策研究所”（Institute On Taxation And Economic Policy）2018 年未纳税数据，找到了 91 家公司。然后，通过在 “财富 500 强”排行榜上搜索这些公司，将它们与美国最大的公司进行了比较。一旦找到最大的不纳税的公司，就根据它们 2019 年的营收、资产和员工对它们进行排名。

以下就是利用法律而避税的美国 15 大公司：

1. 亚马逊（纳斯达克股票代码：AMZN）

2019 年公司总营收（单位：十亿美元）：280,522

2019 年公司利润总额（单位：十亿美元）：11,588

2019 年公司总资产（单位：十亿美元）：225,248

2019 年公司员工总数：79.8 万人。

亚马逊轻松位居 “15 大不纳税公司”榜首，它也是 2021 年世界上最大的公司之一。正如之前所说，亚马逊多年来一直没有盈利，在进军电商市场、并以极低的价格作为战略以获得主要市场份额的过程中，出现了巨额亏损。这使得亚马逊可以利用这些年的税收损失来抵销所赚取的任何利润。因此，即使他们的利润超过 100 亿美元，仍可以避免缴纳税款。

2.IBM（纽交所：IBM）

2019 年公司总营收（单位：十亿美元）：77147

2019 年公司利润总额（单位：十亿美元）：9,431

2019 年公司总资产（单位：十亿美元）：152,186

2019 年公司员工总数：38.38 万人

作为世界上最大的半导体公司之一，IBM 的业务遍及 170 多个国家，尽管利润很高，但 2018 年没有缴纳任何所得税。

3. 通用汽车（纽交所：GM）

2019 年公司总营收（单位：十亿美元）：137,237

2019 年公司利润总额（单位：十亿美元）：6,732

2019 年公司总资产（单位：十亿美元）：228,037

2019 年公司员工总数：16.4 万人

与榜单上的许多公司一样，通用汽车也在结转大量亏损，这就是为什么尽管实现了盈利，但它没有缴纳一分钱的税，而且能够在一天结束时将所有收入带回家。

位居第四位的是保德信金融集团（Prudential Financial）、第五位是石油巨头雪佛龙（Chevron）、第六位是达美航空公司（Delta AirLines）、第七位是麦克森（McKesson）、第八位是霍尼韦尔国际（Honeywell International）。

迪尔公司（Deere）排名第九、联邦快递（FedEx）排名第十、星巴克排名十一、陶氏公司（Dow）排名第十二位、西方石油（Occidental Petroleum）排名第十三位、EOG 能源公司排名第十四位，Netflix 排名第十五位。

其中，Netflix （纳斯达克：NFLX）

2019 年公司总营收（单位：十亿美元）：20,156

2019 年公司利润总额（单位：十亿美元）：1,867

2019 年公司总资产（单位：十亿美元）：33,976

2019 年公司员工总数：8,600

Netflix 在过去几年里突飞猛进，现在已发展成为一家娱乐巨头，但在美国没有纳税，因为它实际上缴纳了外国税，同时获得了美国的税收抵免，因此没有在美国纳税。

星巴克：（纳斯达克：SBUX）

2019 年公司总营收（单位：十亿美元）：26,509

2019 年公司利润总额（单位：十亿美元）：3,599

2019 年公司总资产（单位：十亿美元）：19,220

2019 年公司员工总数：34.6 万人

星巴克是世界上最多的咖啡连锁店之一，尽管在全球有数千家分店，但无需为其利润缴纳任何税款。