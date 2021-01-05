在这些疯狂外挂面前，《使命召唤手游》还是太弱了

近日，随着《使命召唤手游》上线各大平台，玩家们纷纷涌入游戏当中但没想到的是，随之而来的外挂，严重影响了大部分玩家的游戏体验。

其实，不仅《使命召唤手游》里出现了这种状况，早在《和平精英》还是叫《绝地求生：刺激战场》的时候，外挂就已经有着相当成熟的体系。外挂工作室从火爆的手游中赚取利益，研究了一系列的外挂手段，已经脱离单纯开外挂的简单做法，开始已经以团队的形式在游戏中作弊赢取胜利。

今天我们就来借《绝地求生：刺激战场》的外挂发展史来讲一讲游戏外挂的问题。

《绝地求生：刺激战场》的外挂发展史

单透时代

正所谓行有行规，术有术语，开挂圈也有着很多属于自己的黑话。而单透急速指单纯的透视外挂。这是最开始的手游外挂时代，玩家的外挂思路也十分简单明了，就是让自己变强，拥有 “特异功能”。这时候外挂还是单纯的透视功能，让玩家拥有火眼金睛，能看到所有人的位置，虽然简单，但是对于那个时代的玩家来说，这项功能足以让他们领先很多玩家。

这个时代的游戏也处于初期阶段，很多东西连玩家都不甚了解，萌芽期的玩家比起胜利可能更关注于游戏的内容。所以开挂者并不多，甚至只有寥寥数人。当游戏进入火爆期时，外挂的神仙大战才刚刚开始。

暴力挂时代

随着游戏用户日益增长，越来越多玩家在游戏中体验到了乐趣，但人的欲望远远不会满足于此。为了在众多用户中争抢生意，外挂工作室将外挂功能强化得极其暴力，透视这种低级功能已经无法在众多的外挂中争取到一席地位，神仙外挂便在这个时期脱颖而出。

这个时代催生了很多我们熟知的外挂，比如 “大哥买挂吗”的神速挂、“御剑飞行”的飞天挂、“海贼王”的手部变形挂等。这些外挂的功能都极其夸张，而且因为当时官方对于外挂的封禁力度相当落后，所以导致外挂的横行和猖獗。当时外挂工作室还把黑手伸向了手机模拟器平台，破解了电脑模拟器与手游之间服务器的隔阂，让两个不同平台的玩家匹配到了一起。

虽然听起来只是一个简单的跨平台操作，但这却意味原本只能基于手机平台制作的外挂，现在甚至可以在 PC 平台进行开发，功能也将更加夸张。这时候的外挂已经从修改功能变成了模拟器级别的存在。

苹果时代

但是官方也不是吃素的，外挂的猖獗让他们加大了查封力度，在安卓平台开挂会立即遭到无情的禁封，所以外挂团队便把目光看向了苹果的 iOS 平台。

当然，即便是 iOS 平台，开挂一样会遭遇禁封，但平台之间的差异却给了外挂机会。因为 iOS 可以切换云端服务器，类似于加速器一样的手段，能够有效地扰乱官方的数据查询从而实现防封的效果。甚至有外挂工作室直接改造硬件，以此实现防封的效果。

但是这也并不是万全之策，即使使用以上方法依然会有风险。直到下一个赛季更新了改变了外挂逻辑的游戏功能。

观透时代

S5 赛季，《绝地求生：刺激战场》更新了观战功能，也因为这个简单功能，彻底改变了游戏外挂的格局。

一般的开挂逻辑是：自己的设备和账号使用外挂，尽力用各种手段防止官方的查封。而观战功能开启之后，玩家便可以使用小号开启外挂功能，并通过观战功能来实现透视等手段。而且官方虽然能查封开挂的小号，但那对于开挂玩家来说根本无足轻重，重新注册一个小号根本花不了多少时间。

虽然后期官方也开始禁封这种开挂的现象，但是魔高一尺道高一丈，有政策便会有对策，想让外挂现象禁绝还是得从源头的玩家入手。有利益才会有市场，如今《使命召唤手游》的开挂现象如同这段历史的再演。我们不知道和外挂的斗争还要持续多久，甚至可能需要走过多少个外挂时代，但可以明确的是，这种不正确对待游戏的态度始终会毁了他们。

游戏外挂的发展

单机的自娱自乐

玩家最早的开挂历史，起码要从雅达利时期算起，但国内玩家接触最多的可能还是 PC 端上的游戏外挂——金山系列软件。这套软件虽然不是专业的作弊软件，但是它意外拥有最原始的作弊功能——数据修改。早期游戏没有过多的操作元素和空间，游戏流程和结果往往都由数值决定，这就让游戏作弊变得相当简单且容易。

金山系列软件可以定位追踪游戏的数据，并作出更改。如果找不到对应数据，玩家可以通过在游戏操作变化数据，来定位自己所要修改的数据。不得不说，当时的玩家为了体验到作弊的快乐，也下了很大一番功夫。

到现在，玩家的作弊手段就丰富了起来，不仅有专门制作的修改器，而且不少游戏甚至自带游戏控制台。玩家也乐在其中，还有玩家都开始自称是 “风灵月影”流派，也就是作弊器流派。但这些大部分都属于玩家的自娱自乐，毕竟单机游戏的体验一向取决于玩家。

网游的挂机加速

单机游戏作弊姑且算玩家的自娱自乐，但网络游戏作弊就是严重破坏游戏平衡和生态。在《地下城与勇士》盛行的年代，游戏账号的等级提升一直都是相当困难的事情，相对于如今游戏的的 “一刀 999”，以前的 MMORPG 游戏大多都需要投入大量的时间去养成角色。而这，就让很多外挂工作室嗅到了商机。

外挂工作室开启了代练业务，通过定制的脚本，让玩家角色无需自己操作，自动打怪升级。甚至可以定制化服务，玩家需要怎么加点，转职什么角色都可以定制。这样的脚本大大缩短了玩家投入的时间，但是也大大减少了游戏的乐趣，这个时期的作弊玩家，好像已经忘了游戏刚开始的乐趣。

电竞的外挂商业化

到了如今电竞盛行的年代，外挂就成了毒瘤级别的存在。

外挂不仅破坏了游戏的平衡性，还传播了不正确的价值观念。本就是追求公平公正的游戏，却掺入了对侵犯规则的侥幸，和为了利益不择手段的扭曲，让如今整个网络游戏市场变得污浊不堪。

电竞选手为了胜利不择手段，游戏主播为了节目效果开挂辅助，玩家为了面子代练上分，游戏成了畸形攀比工具。外挂——成了人们欲望的照妖镜。有利益才会有市场，外挂工作室能够盛行，就是有玩家需要才能延续至今。比起玩游戏，我觉得这些开挂玩家更像是被玩的一方，被资本操弄，深陷于虚荣的漩涡之中。

小结

无论是如今遍地开挂的《使命召唤手游》，还是曾经有着几个外挂时代的《绝地求生：刺激战场》，还是外挂广告直接破坏游戏体验的《APEX》，这些游戏的体验都毁于外挂。而让玩家无奈又痛心的是，这些外挂的使用者，也曾经和他们一样是一名想体验游戏乐趣的玩家。游戏外挂，真的有必要吗？