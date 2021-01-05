手机看跑分的日子过去了

你有多久没 “跑个分”了？

时至今日，跑分依然是国内厂商宣传性能的必要手段，但它在发布会上的比重已经大大降低，就连最先喊出 “不服跑个分？”的小米，也将跑分从调动全场情绪的压轴大戏，变成了一项颇有调侃意味的 “历史致敬”。

不仅厂商如此，消费者也亦然。随着 2021 新机潮的到来，多家新机的跑分成绩纷纷在网上曝光，但当数码媒体兴奋地表示 XX 处理器又刷新了 XX 记录的时候，消费者的反应却不再像以往那么强烈。

难道跑分真的已经过时了？

跑分背后的一面

作为跑分的始作俑者，小米的跑分战略在我国智能手机普及初期，无疑对整个行业做出了突出贡献。雷军用 “不服跑个分？”，成功揭开了一些旗舰机的遮羞布，让性能代替营销成为了评价手机的重要标准。

但跑分的变质也始于此处，对于一些新晋厂商，跑分成为了他们在手机领域打响名号的招牌，而且不用承担后果。其中风头最盛的无疑是乐视，贾跃亭曾多次用 “跑分帝”等词汇形容乐视系列手机，不过消费者实际上手后发现，乐视对处理器的优化也并没有什么突出之处，反而处于行业下风。

当大大小小的厂商都开始用跑分来吹捧自己的时候，消费者购买前后的落差感也就可想而知了，“娱乐兔”等称号的兴起也在此时。不少业界同行也对这种刻意讨好跑分软件的行为表达了不满，就连苹果首席营销官菲尔席勒也表示，很多手机厂商都在跑分环节作弊。

除了跑分作弊之外，跑分软件的标准不一也被众多数码爱好者所诟病。小米安兔兔跑分的虚高、苹果和三星的 GeekBench 成绩争议、以及华为和 3DMark 的纠纷，都曾成为数码圈的大热话题，但由于跑分软件本身的标准权重不公开，最后还是不了了之。不过厂商和跑分软件一而再再而三的翻车，也无形降低了跑分软件的公信度。

跑分为何式微？

跑分热度的下降，固然与评测标准不统一有关，但小雷认为，品牌之所以将跑分的宣传权重下调，和手机的软硬件发展也脱不开关系。

从 Android 5.0 时代（2014 年）开始，谷歌彻底开放了针对 64 位处理器的系统支持和 ART 虚拟机，大幅改善了安卓平台执行效率低的特点。不过很不幸的是，彼时的安卓机型正好赶上著名的 “火龙”高通骁龙 810，随后的骁龙 820 表现也令人失望，那时期，各大品牌的跑分热也来到了高潮，谁都希望跑分数字来证明自己驾驭住了这两颗芯片。但反过来说，消费者也第一次知道了跑分高的手机，有时也不太好用。

从骁龙 835 开始，品牌就开始有意识地下调关于跑分的宣传。在 835 可以流畅运行吃鸡和王者荣耀的大背景下，再谈跑分自然没什么意义。厂商开始进行从 “硬”到 “软”的转变，小米、OPPO、华为等厂商，都和腾讯建立了联合游戏实验室，性能的宣传也从跑分变成了高帧率这种消费者可感知的项目。

当高帧率这最后一枚筹码用完时，手机厂商开始转向别的领域，潜心发掘摄像、音响、震动、系统生态的卖点，大家纷纷参照苹果来建立属于自己的品牌辨识性。彼时品牌辨识度相对薄弱的小米，就为此付出了高昂的学费，小米 8 仅有八百万台销量，而小米 9 则只有两百余万，而华为虽然最初游戏领域表现一般，但凭借拍照、续航等优势赢得了消费者的口碑，性能唯一论成为历史。

厂商的性能牌不好使，其实也意味着在中国手机市场在增长触顶后，开始完成从 “量”到 “质”的转变。旗舰手机芯片已经可以完美满足日常使用需求，再去纠结那一两万的分数领先毫无意义。当消费者体验不到跑分带来的好，那么过度宣传跑分带来的舆论反噬肯定少不了。

不过小雷认为，虽然跑分作为一项比较黑箱的评选，如今已不太受消费者信任。但不可否认的是，小米 “不服跑个分”的呐喊，成功的在智能机刚普及的年代，向大家提供了一种相对量化的评测方法，促使一些溢价严重的机型退出了历史舞台。

跑分的变革

不过在这两年，手机的性能权重开始变大。原神、使命召唤移动版等手游，重新树立起了手游画质的新标杆，120Hz 高帧率的加入，也让这些游戏有了更加充分的发挥空间，大批用户开始从吃鸡和王者荣耀的世界中走出来，接触到更加绚烂的世界。所以我们看到，近两年关于跑分的热度也开始慢慢复苏。

不过对于大多数消费者，相较于分数本身，如今他们更看重机型的实际表现。帧率、散热等测试开始成为手机评测的日常，这一点也和一些测试软件的门槛降低有着直接关系，毕竟在几年前，你几乎很难看到一款实时检测帧率并且不收费的帧率软件，例如 GameBench，它的价格是 5000 美元 / 年，并且每月只能使用 20 小时。

不论如何，跑分已经完成了属于它的历史使命。相较以前，当今的手机发展更加均衡完善，几年前极客们梦想中的 “水桶机”如今能轻松买到；大众消费者在市场的充分教育下也更加理性，更加懂得规划自己的需求，跑分能够为代表消费者的日子已经过去了。

但小雷在心中，还是想向那些跑分软件的开发者说一声，辛苦了。