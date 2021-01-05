国产的特斯拉 Model 3 长续航版，实测能否在北京冬天里随意开

世界上最畅销的电动汽车是哪个？不出意外，特斯拉 Model 3 将连续第三年获得这个荣誉。今年以来，Model 3 已经累计销售超过 26 万辆，在中国市场，刚刚过去的 11 月，Model 3 的销量达到了惊人的 21604 辆，气候的转冷，完全没有打击到中国消费者对电动汽车的热情。

不过，至少在北方，温度对电动汽车的驾驶体验，是不可忽视的影响因素，入冬以来，电动车续航骤减也成了常见的问题，甚至有特斯拉续航会减少近半的说法。对此，DoNews 选择在冬至的次日，在北京对 Model 3 进行两天一夜的测试，得到这一电动汽车界的爆款在中国北方冬天真实的驾驶体验。

这次测试的主题主要有三部分：真实续航、驾驶感受以及五环路上的特斯拉 AutoPilot 辅助驾驶功能。考虑到之前已经有不少对 Model 3 的测试，对于具体配置和一些细节本次测评就不再赘叙，而是关注时下的热点话题。我们测试的对象是一辆基本全新的国产特斯拉 Model 3 长续航后轮驱动版，来自大望路地铁站附近的特斯拉华贸购物中心店。

首先，我们在亚洲金融大厦的超级充电站将车子充满电，此时显示续航里程 525km，增加 334km 大概用时 1 小时，速度还是蛮快的。在北京的特斯拉超充有点供不应求，目前在北京仅有 50 座特斯拉超充站，而北京曾是特斯拉保有量最大的城市，运气不好的话可能要绕路很远才能找到空闲的充电桩，不过目前特斯拉在中国的超充站建设速度很快。

这里说下续航，在特斯拉官网上，Model 3 长续航版的续航是 668km，我们咨询了特斯拉的工作人员，对方表示 668km 是基于国标 NEDC 的续航：“表显续航与你的驾驶习惯有关，一般是按照美国 EPA 标准，更接近真实情况。”由于本次测试不涉及对比，DoNews 在此就按照特斯拉屏显续航为准。

我们在旁边的停车场简单拍摄了一下，颜值上来说，Model 3 的外表还是不错的。

对于内饰，有人喜欢这种简洁，也有人觉得有些简陋，不过对驾驶员来说，Model 3 的确有一种 “清爽感”存在。本次测试我们找到一位资深的 “老司机”，既有燃油车和电动汽车的驾驶经验，对本次的路线也很熟悉，在测评最后将由他来谈下驾驶体验。

我们第一天的行程从下午三点开始，由亚洲金融大厦行驶至昌平区十三陵水库，再返回位于奥森公园北边的 DoNews 总部，并在室外停放一晚，全程记录续航的变化，当天温度为 6/-2℃，处于历史平均水平，过程中会正常使用空调供暖。

这是第一天行程结束后的续航里程，还剩下 403km。

第二天我们在 9：48 分启动了 Model3，续航显示还剩下 397km，也就是一晚上掉了 6km，这个数字没有想象中的高，还是可以接受的。

第二天我们的行程是绕五环路环行，到达大兴机场然后返回华贸中心店还车，尽量测试其真实续航。我们通过 GPS 记录了我们当时的轨迹路线，可以看到整个行程的速度也是在变化的，这也和当时的路况相关。

在五环路行驶中，我们测试了 Model 3 自带的 AutoPilot 辅助驾驶功能，包括主动巡航控制（保持跟车距离）、辅助转向、车道辅助等功能，以及警报等。

我们的驾驶员同样体验过其他车型的辅助驾驶，虽然类似的功能已经快成电动汽车的标配了，但他表示 Model 3 的辅助驾驶比较 “舒服”，能够放松双脚。辅助驾驶中驾驶员的双手还是不能离开方向盘，否则就是提醒警报，多次不理会警报的话，就会强制退出辅助驾驶，这一点设计很人性化。

辅助导航驾驶的警告状态

如果说还存在一些缺点的话，在旅途中曾经有摩托车贴着车辆比较近，但是 Model 3 并没有及时识别，驾驶员当时切换成手动操控，对于部分场景比如收费站或者防撞杆，也存在识别错误的情况，建议在较为复杂的路况，还是尽量不要开启。至于需要 64000 元人民币选装的完全自动驾驶能力，本次并未进行测试。

收费站被识别为红绿灯

在离开机场即将驶入高速的路段，我们简单测试了下 Model 3 的加速，国产版的电动机是后置，最大功率为 202kw，官方给出的百公里加速度为 5.6 秒，我们实际测验时感受推背感还是很强烈的，后方拍摄的同事一瞬间都扶不稳三脚架。

对于 Model 3 的动力，驾驶员给出了很高的评价，在超车时非常给力，当然，这也是电动汽车的传统优势。还值得提一下的是 Model 3 的操控感，驾驶员评价给他的感觉 “比较惊喜”，由于 Model 3 的底盘调校得偏运动，在过弯以及低速变道再猛加速时都非常稳。

不过也由于偏运动，Model 3 的悬挂也比较硬，一定程度上降低了舒适性。“路上过坑坎时，过滤的效果不是特别好，尤其在高速上，这种颠跛很明显地传递到你的身上。舒适性上还有一点让驾驶员比较在意：“Model 3 的胎噪也很大，尤其是速度超过 100 之后，那车内的噪音很明显，整车的隔音做的也不太好，这方面还有待加强。

对于 Model 3 的驾驶体验，可能由于还不太习惯的原因，驾驶员表示 Model 3 的屏幕没有实体按键，只在方向盘上有两个滚轮，驾驶途中让他容易分心操控，而且地图导航的提示感觉有一点延迟，也降低了他的驾驶体验。还有一个他觉得不太好的就是语音识别系统，识别率不太高，还不够本土化。

我们在下午三点抵达了终点，可以看到下图显示，在两天一夜的旅途中我们共计行驶了 237.8km，这也和我们用 GPS 统计的里程数大致相当，而屏显续航从 525km 掉到了 219km，减少了 306km，实际里程与续航减少量相差了 68.2km，比例大概是 77.7%。

假如按照这个比例来算的话，满电的 Model 3 长续航版在冬季市区实际可以行驶 407km，驾驶员按照其经验表示，在电动汽车中这个成绩不算差了。当然，如果按照 668km 的续航来算，那真实里程只有 61%，不过市面上对电动汽车的真实续航一直有 “正常行驶打八折，开着空调打六折”的说法，而且隔夜以及市区行驶的确也增加了其电量消耗。（以上为 DoNews 主观看法，仅供参考）

可以认为，对 Model 3 长续航版来说，在北京的冬天其续航的安全底线是 400km，对绝大多数消费者来说这个数字足够了，或者说至少不会是短板，考虑其综合性能以及目前的价格（30.99 万），绝对是市场上最具竞争力的车型之一。