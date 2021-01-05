盘点 2020 之 5G 芯片：老玩家打新副本，无人掉队

5G 手机芯片（下称 “5G 芯片”），作为 5G 走向大规模商用的核心组件，在 2020 年变幻莫测的国际形势中，站在风口浪尖，搅动手机江湖。

政治因素带来了劫波，行业仍然繁荣生长。今年前 11 月，中国市场 5G 手机出货量达到 1.44 亿部，全年必然超过 1.5 亿部，达到所有市场机构、大厂家去年底的最高预期。5G 芯片的高性能和成本下降，促进了 5G 千元机的面世和用户的大规模普及，可谓 “劳苦功高”。

虽然不像 5G 手机那样直接面向消费者，但 5G 芯片 “自带流量”，始终保持着热度，吸引着人们的目光。那么，在这个技术门槛、人才门槛、资本门槛极高的市场，2020 年呈现出怎样的竞争与发展格局？

老玩家 · 大事记

三高门槛拦住了跃跃欲试者。今年的 5G 芯片市场，依然是 4G 时代大浪淘沙后的剩者，包括独立芯片厂商高通、联发科、展锐，以及实力最强的三家手机厂商——苹果、华为、三星旗下的芯片组织，可谓老玩家打新副本。

高通，去年 12 月发布的骁龙 865，今年在高端 5G 手机市场取得了极大成功，一度成为公开市场上的唯一选择，推出两个月后获得 70 多款 5G 手机采用，令联发科的天玑 1000 系列门可罗雀。而一年之后的今年 12 月推出的骁龙 888，“希望全球都沾沾中国的喜气，一路发发发”，展现出对中国这个全球最大 5G 手机市场的满满诚意，获得 14 家手机厂商力挺。

联发科，2020 年低开高走，尽管第一款 5G 芯片天玑 1000 市场表现不如人意，但联发科很快用覆盖高中低端的天玑全系产品打开了市场，例如二季度发布的天玑 800 系列，市场表现亮眼。联发科预计，2020 年天玑系列 5G 芯片出货量达到 4500 万套。

整体实力相对弱一些的展锐，在 5G 时代出现了很大进步，商用初期即发布了 5G 基带春藤 V510 和 5G SoC 芯片虎贲 T7510，与高通和联发科站在同一条赛道。此外，展锐 2020 年获得 “大基金”二期等产业资本注资，并将登陆科创板，为 5G 的长远竞争储备丰厚的弹药。

三大手机厂商中，苹果自研 5G 基带，三星尝试对外出售 5G 芯片，都只是初见端倪。悲情主角是华为旗下海思半导体，今年推出的麒麟 990 在中国移动 2020 年智能硬件质量报告中，综合性能表现极为出色，排名第一。然而强则遭忌，面临美国国家之力制裁，麒麟系列 5G 芯片何时冬去春来，拭目以待。

无人进场，无人掉队

5G 创造着一个万亿美元规模的新市场，如同一座闪闪发光的金矿，吸引了各行各业的注意力。整条产业生态链的各个环节，入局者众多，但在手机芯片侧，到目前为止，没有新鲜面孔亮相，依旧是高通、联发科、紫光展锐三家厂商上演 “老友记”。

无人进场是因为门槛太高，5G 是如何提升手机芯片的门槛的？一方面是技术更加复杂，5G 并非空中楼阁，而是架构在 2/3/4G 技术的基础之上，架构在这些网络的积累之上，这要求新玩家不仅投入巨资研发 5G 芯片技术，更要投入大量的人力、财力、时间去摸透全球数百张通信网络。另一方面，手机芯片追求最先进的制程工艺，据悉 7nm 流片一次费用为 2 亿元，5nm 则高达 3 亿元。这种烧钱的玩法，即使博通、英特尔等芯片巨头也不堪重负。

三家拥有深厚底蕴的厂商，处在熟悉的游戏规则中，无人掉队。研究机构 Counterpoint 公布的 2020 年第三季度手机芯片市场报告显示，联发科以 31% 份额排第一，首次登顶。高通份额落到第二，但纯 5G 芯片市场依旧以 39% 份额领先，可谓收之桑榆。展锐份额也从 3% 提升到 4%。

在 C114 看来，高通对 5G 技术的强大投入，成为最终取得领先的关键因素，据悉高通累计研发投入已经达到 660 亿美元。这促成高通与华为在今年达成专利和解，赢得了更大的合作可能性。此外，高通对中国市场高度重视，5G 芯片主动降价争夺市场，相比 4G 初期的高冷可谓 “放下身段”，得到了更多品牌的支持。

联发科在 5G 初期的成功，与高通几乎无二，也得益于对中国市场的高度重视和高强度研发，仅 2020 年研发费用就达到创纪录的 25 亿美元，预计占营收比重的 25%。展锐今年一方面另辟蹊径，选择台积电的 6nm 工艺，避免与大厂争抢，同时获得了高端制程的保证；另一方面在市场侧做了大量工作，例如率先同步 Android 11 升级、喊出了 “人民的 5G”口号，提高了知名度。

150% 的增量市场

对于 2020 年的 5G 芯片，中国移动终端实验室进行了总结。“经过 5G 的规模发展、产业努力和 SA 攻坚，5G 芯片整体成熟度较 2019 年提升显著，已满足当前 5G 商用需求，可在复杂的组网环境下为用户提供连续高速的数据传输体验，稳定的语音通话以及良好的功耗表现。”

如果往细了说，今年各家芯片厂商雨露均沾，都能取得较好的增长，有多重因素在。最重要的，是在 2019 年微不足道的基础上，猛烈爆发的 2 亿部 5G 手机市场，需求极为旺盛。此外，海思受到限制，才华难以施展，使得华为扩大了对外采购，也增厚了几家芯片厂商的业绩。

综合业界的预测，2021 年 5G 手机市场规模在 5 亿部左右，相比 2020 年再度多出了 150% 的增量。蛋糕变大的背后，将是无比激烈的竞争。700M、毫米波等频段加入，5G 芯片设计更加复杂；云游戏等可能的 5G“杀手级应用”出现，要求 5G 手机具备更亲民的价格、更高的性能、更低的功耗。明年的 5G 芯片市场，一定会精彩绝伦。