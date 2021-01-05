亚马逊宣布购买 11 架波音 767 飞机，加快送货速度

据报道，亚马逊今日宣布，已购买 11 架波音 767-300 飞机，希望通过扩大货运机队来加快交付。

亚马逊在一份声明中称，其中 7 架飞机来自达美航空公司（Delta AirLines），另外 4 架来自西捷航空公司（WestJet Airlines）。这些飞机将在 2021 年和 2022 年加入亚马逊的航空货运网络。

分析人士称，亚马逊航空机队的扩张，正值该公司客户比以往任何时候都更依赖快速、免费的送货之际。

亚马逊全球航空业务副总裁萨拉 · 罗兹（Sarah Rhoads）表示：“我们的目标是继续以亚马逊期望的方式，为美国各地的客户送货，而购买我们自己的飞机自然是迈向这一目标的下一步。我们不断扩大的机队中，既有租赁飞机，也有自有飞机，这使我们能够更好地管理我们的业务，反过来又有助于我们跟上履行客户承诺的步伐。”

亚马逊航空业务（Amazon Air）通过在较短的时间内长距离运输物品，在为客户送货方面发挥了核心作用。今年 3 月从西捷航空公司购买的四架飞机，目前正在进行 “客货转换”，将于 2021 年加入亚马逊航空货运网络。

而从达美航空公司购买的 7 架飞机，将于 2022 年进入亚马逊的航空货运网络。这些机队的增加将确保亚马逊航空网络在未来几年内增加运力。亚马逊表示，将继续依赖第三方运营商运营这些新飞机。

亚马逊还表示，公司航空业务将继续在全球扩张，以满足其不断增长的客户群的需求，同时投资于就业和可持续解决方案，为其网络提供动力。自 2016 年航空业务推出以来，亚马逊已经在美国各地的亚马逊航空门店投资了数亿美元，创造了数千个新的就业机会。