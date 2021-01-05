致千万虾米音乐老友：你们的伤感，只是阿里的一枚弃子

虾米音乐，真的要关停了。

2021 年 1 月 5 日，虾米音乐在微博上宣布，因业务发展上的调整，将于 2021 年 2 月 5 日 0 点正式停止虾米音乐服务。

这并不让人感到意外。

但真正让人感到叹息的是，虾米音乐关停，意味着阿里巴巴集团已经战略性放弃在线音乐流媒体业务——而整个中国在线音乐行业的战争也由此划上最后一个句号。

借用一句话：一个时代结束了。

1、虾米音乐关停：意料之内的事

虾米音乐关停，此前已经有所征兆。

早在 2020 年 11 月底，就有网络传闻称，虾米音乐将于 2021 年 1 月关闭；还有说法称，有关高管在北京开会，回去后要执行一些人员变动…… 虾米音乐很可能将要解散。

当时，虾米音乐的官方回应只有不疼不痒的四个字：不予置评。

但这抵挡不住粉丝们的哀嚎和伤感情绪，毕竟对于不少用户来说，虾米音乐有不少优秀的小众音乐，而且陪伴了他们的青春成长岁月，也有很多回忆。

但对于阿里巴巴来说，虾米音乐不过是一个不断亏钱、需要及时止损的业务罢了。

于是，2021 年 1 月 5 日，该来的还是来了——虾米音乐官方确认关停。

值得一提的是，就在今日（1 月 5 日）上午 10 点，虾米音乐方面已经停止了账号注册、会员充值、虾币充值、专辑购买等服务，并且开启用户个人资料与资产处理通道。

一个月后，2 月 5 日 0 点，虾米将停止所有歌曲试听、下载、评论等所有的音乐内容消费场景，停止个人资料导出或下载，仅保留账号资产处理、网页端音乐人体现服务。

而到 3 月 5 日 0 点，除了网页端音螺平台音乐人（即原 "数字音乐新场景" 业务）授权服务维持运营外，其他运营均停止，关闭服务器，届时及以后将无法登陆。

本网注意到，目前在苹果 App Store 应用商店，虾米音乐 App 依旧可以下载；它的上一次更新是 3 周以前，主要是增加了年终盘点等功能。

而在虾米音乐 App 中，也提供了歌单导出、信息保存、数字专辑 / 单曲保存、SVIP/VIP 会员退款等一系列操作的指引。

而在微信朋友圈里，也有不少粉丝晒出 “我和虾米的故事”，作为一场音乐经历的告别。

这大概是虾米音乐最后的仪式感。

2、虾米 14 年，不过是阿里的一场生意

虾米音乐，从一开始就与阿里巴巴有着不解之缘。

在虾米音乐的五名创始人中，有四名曾经在阿里巴巴工作——创始人王皓，曾任阿里巴巴系统分析工程师，另外三位分别是阿里巴巴中文站原运营经理王小玮、原技术总监陈恩卫、原中文站开发工程师吴轶群。

虾米音乐于 2007 年 4 月上线；然而在独立生存了数年之后，最终在财务困境中回到了阿里巴巴的怀抱——那时候是 2013 年 1 月。

加入了阿里巴巴的虾米音乐，在获得资金支持的同时，开始在 2014 年启动寻光计划，专门扶持原创音乐人，并且在与天天音乐组建称阿里音乐之后，继续走专业音乐人路线。

而在 2015 年版权大战中，虾米音乐也在阿里巴巴的大肆拓展下，占有了不少独家版权。

然而，2015 年 7 月，阿里巴巴宣布成立阿里音乐集团，高晓松出任董事长，宋柯出任 CEO，这个任命决定性地改变了虾米音乐的命运。

然而，在中国在线音乐市场接下来更加激烈的版权争夺战中，虾米音乐开始大受影响，而不得不下架了大量音乐——在线音乐领域的两强格局（腾讯、网易）渐起。

一年多后，在阿里巴巴成立大文娱板块的前提下，阿里音乐再次发生变动，负责优酷土豆的杨伟东兼任阿里音乐 CEO，高晓松和宋柯被调开。

2019 年 6 月，在阿里巴巴的新一轮架构调整中，虾米音乐由大文娱划入到阿里巴巴的创新业务事业群，由此走向边缘化。

三个月后，网易云音乐宣布获得来自阿里巴巴、云锋基金等共计 7 亿美元的 B2 轮融资——彼时已经有观点认为，连年亏损的虾米音乐已经被边缘化，甚至要被放弃了。

一年多以后，阿里巴巴终于放弃虾米音乐。

3、中国在线音乐市场的战争，彻底结束

虾米音乐关停，已经在整个中国在线音乐行业，激不起什么涟漪。

毕竟，在两三年前，中国在线音乐市场的行业格局就已经基本清晰——其中腾讯通过资本和业务整合，成立了腾讯音乐娱乐，并且在 2018 年底实现上市，成为中国在线音乐领域的唯一巨头。

而网易云音乐在优秀的产品体验和极其复杂的版权斗争中，赢得了自身在中国在线音乐市场的重要玩家地位。

有趣的是，在在腾讯事实上一家独大的背景下，BAT 中除了腾讯之外的百度和阿里巴巴，分别在 2018 年 10 月和 2019 年 9 月投资了网易云音乐。

伴随着百度和阿里巴巴的支撑，网易云音乐成为唯一独立于腾讯系之外的大型在线音乐玩家。

2020 年，中国在线音乐市场的格局已经尘埃落定。根据 Fastdata 发布的《2020 中国在线音乐行业报告》，中国在线音乐市场已经进入到寡头时代，"一超一强" 格局显著。

至于虾米音乐，在去年十月的在线音乐 App 月活排名中，数量是 2236 万，为第五名 。

对于这两千多万用户来说，虾米音乐可能是他们生活不可分割的一部分。

但是，对于阿里巴巴来说，虾米音乐不过是它庞大商业帝国下的一个小型业务板块——关键是，这个业务并不赚钱。

是的，音乐和记忆有情，但商业和资本却最是无情的。

于是，阿里巴巴终于在 2021 年开年，做出了 "关停虾米音乐" 这个最为决绝的决定，结束了这门尾大不掉的亏钱生意。

而中国在线音乐市场的战争，也彻底宣告结束了。