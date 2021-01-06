Win10 玩游戏死机，教你重置显卡驱动的秘籍

最近有朋友向笔者反馈说，电脑玩游戏很不稳定，玩了一会儿后就黑屏甚至死机，电脑重启后就正常，这到底该怎么办？其实 PC 游戏的问题，往往是多方面造成的，无论是游戏本身、显卡驱动，都有可能引发问题。特别是显卡驱动，引发的问题非常隐秘，例如某次 A 卡的某版驱动就出现过播放视频调用显卡硬解后，再玩游戏会黑屏的故障。

这是 A 卡某版驱动的问题列表，有时候玩游戏出问题的确是由于驱动造成的

要解决显卡驱动的故障，大家最熟悉的方法，自然就是重启系统。但每次玩游戏之前，想要确保显卡驱动正常，就重启一次系统，这实在是太过折腾。有没有什么更好的办法？今天就来给大家介绍一个手动重置显卡驱动的秘籍。

这个技巧非常简单，如果你用的是 Win10 系统，在电脑开机的情况下，按下 “Ctrl+shift+Win+B”的快捷键，显卡驱动就会重新加载了！按下快捷键后，屏幕可能会经由一次闪烁，随后又恢复正常，这说明显卡驱动已经再次开始工作了。

这个技巧可以重置显卡驱动的工作状态，能解决很多隐藏的驱动故障，例如前面提到过的播放视频后玩游戏黑屏。这个技巧让你无需重启电脑，也能重置驱动，但大家会不会好奇，为什么在 Win10 中，我们可以用这个技巧？其实这是和 Windows 系统的显卡驱动架构有密切关系的。

在 XP 时代，Windows 显卡驱动使用 XPDM 架构，驱动和系统内核密切相关，显卡驱动一旦崩溃，会导致系统也随之崩溃，而想要重置显卡驱动的话，也需要重启系统；在 Vista 之后的系统中，Windows 的显卡驱动模型换用了 WDDM 架构，WDDM 显卡驱动很大一部分被归到用户层当中，显卡驱动崩溃只需要重置就可以了，用户也可以在不重启系统的前提下，手动重置显卡驱动，Win10 中这一特性也得以保留，因此也可以使用这一技巧。

WDDM 将显卡驱动从内核中分离出来

如果你是显卡超频玩家，应该会对下面这张图非常熟悉。在系统右下角会出现 “显示器驱动程序停止响应，并且已成功恢复”的字样，这就是典型的显卡驱动崩溃后又重新恢复的现象。并不是所有驱动故障都会导致系统自动重置驱动的，如果你对显卡超频了或者修改了某些参数，驱动不稳定，玩游戏前可以手动重置一次驱动，减少游戏中驱动崩溃的概率。

当驱动故障时，有时候会自动重置，我们也可以手动去重置

总的来说，这是一个非常实用的小技巧，如果你玩游戏经常出现各种问题，不妨尝试一下吧。