美股全线收涨，哔哩哔哩、京东大涨，拼多多涨超 12%

北京时间 1 月 6 日消息，铜期货价格上涨超 2%，达到近 8 年来最高水平，被认为是指向全球经济复苏的先导信号，拉动美股今天上涨。截至收盘，道指涨 167.71 点，涨幅为 0.55%，报收 30391.6 点；标普 500 指数涨 26.21 点，涨幅为 0.71%，报收 3726.86 点；纳指涨 120.51 点，涨幅为 0.95%，报收 12818.96 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数上涨：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

传哔哩哔哩拟通过赴港二次上市融资 20 亿美元，股价涨超 8%

一名消息人士透露，哔哩哔哩计划赴港二次上市，融资逾 20 亿美元，超过它去年的预期。据悉，哔哩哔哩计划本周末或下周初提交赴港上市申请材料，其中不会包含定价信息。去年 CNBC 报道称哔哩哔哩赴港二次上市将融资 10 亿至 15 亿美元。但过去 12 个月，哔哩哔哩股价累计上涨逾 300%，这是它上调赴港二次上市融资金额的一个原因。哔哩哔哩未就此置评。过去 14 个月，包括阿里巴巴、京东和网易在内的多家中概股，都赴港二次上市。哔哩哔哩 2018 年在纳斯达克股票交易所上市，发行价为 11.5 美元，融资 4.83 亿美元。哔哩哔哩上一交易日收盘价为 94.74 美元，比发行价高出逾 700%。今天常规交易中，哔哩哔哩股价上涨 7.72 美元，涨幅为 8.15%，报收于 102.46 美元。

多个增长趋势促使分析师上调京东股票评级至 “买进”，涨超 10%

在投资公司 Stifel 分析师斯科特 · 迪威特（Scott Devitt）将其股票评级由 “持有”上调至 “买进”，将目标股价由 84 美元上调至 105 美元后，星期二京东股价大幅上涨。迪威特发表投资报告称，京东未来数年面临 “重大增长机遇”。过去一年，京东股价累计上涨逾 1 倍。迪威特说，京东受益于 “多个增长趋势，能够支持其长期的强劲增长和利润率提升”，其中包括活跃用户账户的加速增长和中国电商的强劲增长。他写道，“京东有机会变现在新业务中的投资，这有助于增加其市值。”Morningstar 分析师丹 · 贝克尔（Dan Baker）不认可迪威特的说法，认为京东的公平价值合每股 73 美元。他在京东发布第三季度财报后发表投资报告称，“我们认为近期京东股价将面临压力。京东用户增长给人留下深刻印象，连续第四个季度超过阿里巴巴。但是，随着中国商务活动在疫情后恢复正常，交易增长将会放缓”。今天常规交易中，京东股价上涨 9.17 美元，涨幅为 10.62%，报收于 95.5 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

预计 iPhone 将恢复两位数增长，两名分析师上调苹果目标股价

两名苹果分析师星期二发表投资报告，他们均以 iPhone 12 需求强劲为由上调了苹果目标股价。Canaccord 分析师迈克尔 · 沃克利（T. Michael Walkley）维持对苹果股票的 “买进”评级，但以 iPhone 12 需求强劲为由把目标股价由 145 美元上调至 150 美元，“苹果将继续展示其产品生态的优势，我们预计 Mac、iPad 和服务业务将有两位数的强劲增长。尽管去年 iPhone 11 销售强劲，iPhone 12 发布跳票，iPhone 的销售会恢复两位数增长”。沃克利意识到了苹果股价 2020 年大幅上涨的原因，“2021 年 5G 升级周期对苹果是利好，其他硬件产品出现两位数增长，业务继续向高利润率的服务业务倾斜，我们认为苹果股票对长期投资者有吸引力”。瑞士信贷分析师马太 · 卡布拉尔（Matthew Cabral）在星期二的投资报告中维持对苹果股票的 “中性”评级，但把目标股价由 106 美元上调至 120 美元，原因是消费者对 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的偏好高于预期。他说，开始发售 2 个月后，12 Pro 发货时间仍然超过 2 周，iPhone 11 Pro 发售 6 周后就实现了供需平衡，这会提升 iPhone 平均售价和营收。他说，苹果股价，相当于 2021 年每股收益预期的 33 倍，“苹果没有犯错的余地”。今天常规交易中，苹果股价上涨 1.6 美元，涨幅为 1.24%，报收于 131.01 美元。

亚马逊首次购买 11 架飞机，股价应声上涨 1%

亚马逊宣布，作为其提高快递速度努力的一部分，它首次购买了飞机。亚马逊购买了 11 架波音 767-300 飞机，它们将于 2022 年加入其快递网络。亚马逊通常通过租借飞机向用户提供当日达和次日达快递服务，它向德尔塔航空公司购买了 7 架二手飞机，向西捷航空公司购买了 4 架二手飞机。亚马逊这次购买飞机，正值它受益于疫情期间网购激增之际。亚马逊全球航空部门副总裁莎拉 · 罗德斯（Sarah Rhoades）在一份声明中说，“我们的目标，是继续向全美消费者提供他们期望的快递服务，购买我们自己的飞机，是实现这一目标的下一个步骤。规模日益扩大的机队既有租借的飞机，也有我们自己的飞机，使我们能更好地管理公司运营，从而有助于我们兑现对客户的承诺。”亚马逊 3 月份向西捷航空公司购买的 4 架飞机，正在进行改造，由客运飞机改装为货运飞机，将于 2021 年 “加入”亚马逊全球航空部门。向德尔塔航空公司购买的 7 架飞机，将于 2022 年 “加入”亚马逊全球航空部门。亚马逊表示，它将继续依靠第三方运营商运营这些飞机。6 月份，亚马逊租借了 12 架飞机，机队规模超过 80 架飞机。亚马逊机队成立于 2016 年。今天常规交易中，亚马逊股价上涨 31.88 美元，涨幅为 1%，报收于 3218.51 美元，盘中一度摸高 3223.38 美元。