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5G 网络 2020：从最大到最强，5G 建设彰显 “中国速度”

2021/1/6 7:19:38 来源：C114中国通信网 作者：乐思 责编：懒猫
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世纪疫情和百年变局交织之际，极其艰难的 2020 年，中国发展表现成为全球经济阴霾下的一抹亮色。尤其是在信息通信产业中，中国已经建设成为名副其实的 5G 网络大国。过去一年，在产业链的共同努力之下，中国交出了一份沉甸甸的 5G 答卷。

这是一份令人满意的答卷——2020 年，中国已建成全球最大的 5G 网络。这一年我国 5G 网络建设稳步推进，新增约 58 万个 5G 基站，建成共享 5G 基站 33 万个，累计建成 5G 基站 71.8 万个

这也是一张世界瞩目的答卷——中国的 5G 网络实现了 5 个 “全球第一”：全球第一张且规模最大的共建共享 5G 网络；全球第一个 200 MHz 大带宽高性能 5G 网络；全球第一张 TDD+FDD 混合组网的 5G 网络；全球第一个规模最大规模 5G SA 网络；全球第一个 5G SA 共享网络。

春去秋来，时光荏苒。在过去的 366 天中，中国 5G 网络建设速度可谓是突飞猛进。在 9 月底，我国已经提前完成了 2020 年 5G 基站建设目标。不仅以实际行动消弭了疫情带来的负面影响，还按照适度超前原则，稳步推进 5G 网络建设，紧贴不同场景的需求，按需建设、深度覆盖，打造出高质量的 5G 网络。

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数字见证发展——全年新增 58 万座 5G 基站

从年初开始，受国内外疫情和市场低迷的影响，2020 年中国经济面临的压力超乎寻常。4 月 20 日，在国家发改委召开的例行新闻发布会上，新基建被正式定义。

5G 作为移动通信领域的重大变革点，成为新基建的领衔领域，也是经济发展的新动能。我国重点发展的各大新兴产业，均需要以 5G 作为产业支撑。强有力的政策支持，为 5G 建设保驾护航。承担建设任务的基础电信企业开足马力，5G 网络建设加速驶入 “快车道”。

过去一年，虽然全球部分国家或地区的 5G 商用进度受到疫情的负面影响，但整体来说 5G 商用网络在 2020 年仍然实现大幅扩展。

GSMA 认为：目前来看，疫情之下全球 5G 建设并没有受到太大影响。截至 2020 年 9 月，107 家运营商在 47 个国家 / 地区商用 5G 网络，18 个运营商在 Q3 商用 5G。预计 2020 年年底，将有 149 家运营商在 57 个国家和地区商用 5G 网络。

而在中国，5G 网络建设发展可谓一日千里。从年初到年末一个个不断刷新的数字，印证着 5G 建设提速的脚步：

3 月底，中国移动 5G 基站超过 8 万个；中国电信建成 5G 基站 4 万个，并与中国联通共享超过 2 万个，在用 5G 基站规模超过 6 万个，覆盖超 50 个城市重点区域。

6 月底，三大运营商在全国建设开通的 5G 基站超过了 40 万个。每一周平均新开通的基站超过 1.5 万个。

9 月底，我国共建设 5G 基站 69 万个。中国移动完成年度目标，在全国完成了 35 万个 5G 基站的建设项目。

12 月底，我国新增约 58 万个 5G 基站，建成共享 5G 基站 33 万个，所有地市覆盖 5G 的目标已实现。

此前，工信部曾表示，中国已经建成全球最大的 5G 网络，累计建设 5G 基站 71.8 万个。按照规律，2020 年-2024 年是 5G 网络规模建设期；2025 年-2028 年将是 5G 网络建设完善期；2029 年左右将开始引入 6G。

也就是说，在 5G 建设的第一场攻坚战中，我国获得了绝对领先的优势，为下一步 5G 大规模商业化奠定了基础。高通公司中国区董事长孟樸曾评价说：“ 5G 在全球的发展非常迅速，特别是和以往 3G/4G 相比，5G 布网的速度非常快。这也是中国第一次在新技术演进的时候，领先全球开始部署 5G。从产业链的角度来讲，高通公司也一直与中国合作伙伴一起努力推动中国 5G 的发展。”

从最大到最强——5G SA 网络率先投入使用

过去一年，我国 5G 网络规模已经形成引领态势。在此基础上，独立组网（SA）成为 5G 发展的新目标，国内三大运营商均加速向 5G SA 方向演进，这是我国引领 5G 发展的新阶段，也是 5G 新基建发展的重中之重。

2020 年 3 月，工信部发布的《关于推动 5G 加快发展的通知》指出，支持基础电信企业以 5G 独立组网 (SA)为目标，控制非独立组网 (NSA)建设规模，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。

据悉，5G SA 从架构、技术、服务多维度创新，能够更好地满足垂直行业多样化场景需求：独立组网架构引入服务化、软件化、智能化理念，可以即插即用，保障用户体验；网络切片、边缘计算、上行增强等新技术为网络带来强大的行业支撑能力；同时带来定制化、开放化和专业化的服务能力，为形成新的商业共赢模式奠定基础。

如今，全球领先的运营商都在积极向 SA 独立组网演进和部署。GSMA 最新报告显示，截至今年 8 月份，全球 24 个国家的 47 家运营商正投资建设 5G SA 公共网络。强大的 5G 网络扩展，将成为未来行业数字化转型的重要基础设施。

2020 年，国内三大运营商在独立组网领域持续发力，建设进度远超其他国家。在中国移动 2020 年全球合作伙伴大会上，中国移动表示，已建成全球最大规模 5G 独立组网网络，可为全国所有地市以上和部分重点县城提供 5G SA 的服务。11 月 27 日，中国移动香港宣布，正式实现商用 5G 独立组网，助力香港建设世界级智慧城市。

在此之前，中国电信已经率先宣布 5G SA 组网实现规模商用。中国电信一直是 5G 独立组网的践行者。早在 2 月份，中国电信就宣布在业界率先完成了 5G SA 核心网商用设备整系统性能验证，同时 5G 端到端系统功能验证及异厂商互通测试也基本完成，推动 5G SA 设备在功能、性能和多厂家组网方面具备商用能力，为 5G SA 的规模部署奠定了基础。

作为 5G 共建共享的合作伙伴，中国联通和中国电信在合作之初就以独立组网 SA 为 5G 的发展方向和目标架构，并为此进行专项攻坚，协同各芯片、终端厂家开展端到端交叉组网兼容性测试验证。目前，联通已经率先牵引网络和终端在多省开通 SA 能力，全力支持 toB 新市场发展，成为全球首批实现 SA 商用的运营商之一。

5G 最大的价值在于和产业的的深度融合，赋能千行百业。随着 5G 独立组网商用能力在全国的实现，将有越来越多用户享受到 5G 给生活带来的改变，5G 赋能千行百业也将从愿景化为现实。

开创历史先河——电联共建共享成效卓著

毫无疑问，中国在 5G 领域已处于世界领先，但也正是因为领先，导致没有先例借鉴，只能不断地进行摸索。比如在中国电信和中国联通的 5G 共建共享模式，在全球尚属首例，技术难度高，极具创新性和挑战性。

2019 年 9 月 9 日，中国电信与中国联通签署《5G 网络共建共享框架合作协议书》，宣告双方将合作共建一张 5G 接入网络，合力推进 5G 网络部署。

中国电信和中国联通开启了 5G 网络共建共享先河。自 2019 年正式达成共建共享协议以来，双方一方面合力推进 5G 网络部署，快速在全国 31 省开通 5G 共建共享，实现了 50 多个城市的 5G 正式商用，另一方面积极推进 5G 网络的技术演进，开通了全球首个 5G SA 共享基站。

在此过程中，中国电信与中国联通发挥互补的网络和频率资源优势，有效节约网络建设和运维成本。TCO 节省成果显著，电联共享之后 CAPEX 预计节省 40% 左右，OPEX 每年节省 35% 左右。初步统计两家节省 5G 建设投资超过 600 亿元，真正意义上做到用最少的投资、在最短的时间里，快速形成 5G 网络覆盖能力。

截止到今年年底，双方共享 5G 基站规模达到 38 万站，实现全国地级以及以上城市、重点县城的 5G 覆盖，完成了合建 “一张网”的目标。在共建共享模式下，5G 建设速度翻倍、覆盖翻倍、带宽翻倍、容量翻倍、速率翻倍，大幅提升网络效能、投资效能。

然而，这些成绩来之不易。在开始阶段，5G 共建共享就面临诸多难题：NSA 阶段双方共建共享非常复杂，没有现成的解决方案 ; 共建共享 NSA 网络还要向 SA 网络演进 ; 没有现成完备的技术标准可用 ; 全世界 TOP 10 的两大运营商要在全域范围内共建一张 5G 网络等等问题。

在没有任何经验可借鉴情况下，中国电信和中国联通大胆探索，在共建共享中实现 5G 建设中的多项创新。全球首创 NSA 共享技术；首创共享网络下的 NSA 向 SA 演进技术；首创 5G 共建共享的国际技术标准；解决了 5G 共建共享网络建设运营管理各种问题。

值得一提的是，中国电信采用的终端自适应网络技术，解决了 “4 个脑袋，24 条腿”，即 4 个核心网管 1 个基站，基站间互操作关系多达 24 个的难题，在业界首次成功实现 NSA 共享向 SA 共享演进。

最终，双方成功实现了 “一张物理网、两张逻辑网、4G/5G 高效协同、独立运营”的目标，并首创了 200M 共享的全球最高 2.7G 的峰值体验速率，取得关键技术突破 15 项、发明专利 31 项，提出 5G 国际 3GPP 标准 7 项、CCSA 行业标准 7 项，实现了优势互补，提高了发展效能。

日前，中国电信与中国联通联合申报的 “5G 共建共享关键技术研究与产业化应用”项目获得 2020 年度 “中国通信学会科学技术奖”一等奖。5G 共建共享是中国运营商为全球 5G 发展贡献的中国式创新样板，为国际运营商打开了 5G 发展的新思路。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，但唯一可以确定的是我国 5G 网络建设并不会减慢脚步。我国在 5G 网络建设上的快速部署、高效推进和创新突破，将继续向世界展示出 “中国速度、中国智慧、中国力量”！

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关键词：5G

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