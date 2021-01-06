艰难的决定，微软 Mojang 官宣《Minecraft Earth》将于 6 月 30 日关闭

IT之家1月6日消息 微软旗下 Mojang 工作室的《Minecraft Earth》（我的世界：地球）在当前的大环境下，玩家数量一年内持续降低，已经宣布将在今 2021 年 6 月 30 日关闭。

“Minecraft Earth 是围绕着自由移动和协作游戏而设计的——在当前的全球形势下，这两件事几乎变得不可能，”Mojang 写道。“因此，我们做出了一个艰难的决定，将我们的资源重新分配到为 Minecraft 社区提供价值的其他领域，并结束对 Minecraft Earth 的支持。”

Minecraft Earth 将在今天的最终更新后达到终点，这是一个巨大的送别，删除了额外的购买交易，并介绍了每一个为手机游戏开发的内容。

下面是《Minecraft Earth》最终更新中包含的所有内容。

移除真钱交易

大幅降低红宝石成本

包括目前所有已完成的、未发布的内容

减少制作和熔炼所需时间

用同等级的半径提升取代未使用的工艺和熔炼提升

向 1 月 5 日至 6 月 30 日期间登录的玩家赠送一套角色创造者物品

IT之家获悉，所有购买了游戏内红宝石货币的玩家都将获得 Minecoins，这是 Mojang 在《Minecraft：基岩版》中购买角色皮肤、纹理包等的本位货币。任何曾经在《Minecraft Earth》中购买过物品的客户都将获得几份《Minecraft: 基岩版》的奖励。

“我们想花点时间感谢所有的玩家和创作者，他们带来了新的冒险，暴民和免费的游戏内物品，让社区享受，同时我们敲定了游戏结束的时间表，”Mojang 说。

“你们的反馈和创作将这款游戏带到了一个完全不同的水平，从常规版本挑战到你们在社交媒体上分享的不可思议的构造。我们永远感谢 Minecraft 社区中的惊人天才。这不是一个容易的决定，我们正在尽一切努力，确保你在《Minecraft Earth》关闭之前获得最大的收益。”