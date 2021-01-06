产业链消息称苹果 Apple Glass AR 眼镜已进入研发第二阶段

1 月 6 日上午消息，关注产业链的媒体 DigiTimes 报道称，苹果公司的 AR 眼镜将进入 “研发第二阶段”。

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2020 年 6 月，彭博社（Bloomberg）的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）报告称，苹果公司正在开发 AR / VR 头戴设备及 AR 眼镜。古尔曼说，苹果头戴设备的原型类似于 Facebook 的 Oculus Quest 的较小版本，而眼镜类产品将更时尚，更轻巧。据报道，苹果在一次内部会议上表示，这款头戴设备可能会在 2021 年宣布并于 2022 年发布，而眼镜最早有望在 2023 年问世。

古尔曼声称苹果的眼镜会在佩戴者的眼前展示文字信息和地图等信息，他还说用户将能够使用 Siri 来控制眼镜。另外，苹果正计划为其 AR / VR 产品建立一个应用商店。

本周早些时候，知名的苹果产品分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）表示，苹果供应商正在为 2021 年一款未指定的 AR 设备做准备。他还认为苹果期待已久的 AirTags 追踪器，AirPods 3 代，14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 等产品。