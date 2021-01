IT之家1月6日消息 据外媒 SAMMOBILE 报道,三星去年推出了 8K QLED 电视,预计 2021 年将扩大其产品线。消息称三星将在未来几天内推出新款 8K 电视,并在 The First Look 和 CES 2021 上亮相。



1 月 5 日,三星公司宣布,新款电视将符合 8K 协会更新后的规格要求。

IT之家了解到,8K 协会最近更新了电视获得 “8KA Certified”徽标的要求。除了现有的分辨率、亮度、色彩和连接标准要求外,新规格要求 8K 电视提供与更广泛的视频解码标准和高级环绕立体声的兼容性。

8K 协会包括电视品牌、电影院、制片厂、面板制造商、处理器品牌等,三星和三星显示是董事会的主要成员。