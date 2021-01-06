国药中国生物启动新冠疫苗大规模生产，每一剂疫苗都有电子身份证

1 月 6 日消息，国药中国生物已经启动新冠疫苗大规模生产，每一剂疫苗都有一个全程追溯疫苗流向的电子身份证，疫苗到什么地方，被什么人接种都会被记录在案。

据了解，新冠疫苗包装分为灯检、旋杆贴标、装盒、称重、赋码系统等环节，确保疫苗质量和安全。

国药集团中国生物董事长杨晓明介绍，监管码相当于疫苗的 “电子身份证”，共分为三级：每支疫苗单独赋码、每 10 支疫苗组成的中包装赋码、包含多个中包装的大包装再赋码。

通过监管码可以查询到疫苗生产、入库、保存、发货、运输等过程是否符合标准，并追踪到接受注射的人。

我国新冠疫苗市场规模或近千亿

中信建投表示，现阶段已有新冠疫苗订单落地，根据订单量测算其国家渗透率，美国、英国、欧洲四国联盟和日本分别为 100%、100%、65% 和 100%，考虑到我国疫情趋于稳定，但全球仍处于疫情大流行阶段且我国伴有地区性反复疫情，预计我国新冠疫苗渗透率一般假设为 60%，对应市场规模约为 840 亿元人民币。

该机构表示，根据现阶段我国处于临床试验阶段的新冠疫苗项目，按照已有设计产能上限约为 18 亿剂，能满足 9 亿人份的需求，考虑部分企业产能释放需要时间，短时间内现有新冠疫苗项目供应国内及发展中国家市场仍有缺口。