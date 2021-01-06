三星 Galaxy S21 系列弥补不足：支持同时开启 2K+120Hz 高刷新率

根据官方日前官宣的消息，三星将于 1 月 14 日正式发布新一代 Galaxy S21 系列旗舰，包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三个版本，将成为继小米 11 之后第二款搭载骁龙 888 的顶级旗舰。而除此之外，近日有数码博主还带来了该机在屏幕上的一大升级细节。

据海外爆料达人最新发布的信息显示，此前 S20 系列虽支持 2K 分辨率和 120Hz 刷新率，但却不支持同时开启，而此种限制将在全新的三星 Galaxy S21 系列上得到彻底解决。根据最新透露的消息，该机将支持最高 3200x1440 分辨率，还支持同时开启 120Hz 高刷新率，弥补此前 S20 系列的遗憾。当然，二者同时开启很可能会对手机的续航带来一定压力，具体的表现还需要后续的进一步测试。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，除了将搭载全新的骁龙 888 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本。此外，超大杯的 S21 Ultra 还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率，搭载一颗全新的 1.08 亿像素传感器，并配备 S-Pen 手写笔。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将在 1 月 14 日正式亮相，将搭载高通骁龙 888、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。