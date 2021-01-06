Tt 曜越发布钢影 TOUGHAIR 系列风冷 CPU 散热器：4 热管设计，最高 180W 散热能力

IT之家1月6日消息 Thermaltake 曜越此前推出了 TOUGHAIR 钢影系列散热风扇，采用特殊液态结晶化合物扇叶，金属强化轴心，有着十分强大的高风压。近日，Tt 推出了三款搭载该系列风扇的 CPU 散热器。

TOUGHAIR 110 采用下压式设计，四热管散热，高度 114mm，适用于 ITX 等小机箱用户。该散热器使用 4 根 6mm 热管最大满足 140W 的散热功率。TOUGHAIR 310 规格与 110 类似，只不过采用单塔造型，散热能力提升至 170W。

TOUGHAIR 510 单塔散热器同样使用 4 根 6mm 热管，配备两个 12cm 风扇，散热功率 180W。这三款散热器使用特殊鳍片，可以增大风量的同时减少噪音。散热器均采用低调的外观，没有配备 RGB 灯光。

根据图片可以看出。这三款散热器均搭载 Tt 曜越全新的 TOUGHAIR 12 高风压风扇，有着最高 2000RPM 的转速，支持 PWM 调速。风扇最高转速 2000RPM，风量 58.35CFM，噪音强度 23.6dBA，寿命 4000 小时。风扇采用第二代液压轴承，金属轴心内侧有着双沟槽，可以储存润滑油，减少摩擦并降低噪音。TOUGHFAN 12 风扇目前售价高达 159 元。

IT之家了解到，这几款散热器支持的 CPU 接口有 Intel LGA 1200, 115x, 775 以及 AM4, FM2, FM1, AM3 +, AM3, AM2 +,AM2。目前官方尚未公布这几款散热器的价格。