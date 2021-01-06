离开英特尔后，芯片大神 Jim Keller 加入一家 AI 芯片初创公司 Tenstorrent

1 月 6 日，AI 芯片初创公司 Tenstorrent 发布新闻称，宣布任命业内资深人士 Jim Keller 为公司总裁兼首席技术官，以及董事会成员。Jim Keller 将带领 Tenstorrent 解决软件 2.0 所需要的硬件解决方案，使用机器学习的方法来解决以前由传统软件解决的问题。

Tenstorrent 创立于 2016 年，旨在通过一种新方法和体系结构，推动人工智能智能和机器学习的发展，满足对软件 2.0 时代快速增长的计算需求。

目前该初创公司官网上已经公布一款高性能 AI 处理器 Grayskull，基于 GlobalFoundry 的 12nm 工艺制程，包含 120 个定制内核，并且仅 65 W 即可提供 368 TOPS 的 8 位计算。Tenstorrent 称其新的架构方法将通过适应模型的确切输入并紧密集成计算和网络，使处理器能够随着 AI 模型的持续增长而扩展。Grayskull 可以通过业界首个可动态消除不必要计算的条件执行架构，将深度学习性能提升到新的水平。

Tenstorrent 显示，公司初创团队成员都拥有十多年的行业经验，有过在 AMD、英特尔、ARM、Altera 等芯片公司工作的经历，一直以来 Ljubisa Bajic 担任该公司的首席执行官兼首席架构师，他曾在 AMD 领导过电源架构设计和在英伟达参与过 Tegra 系统架构设计。

此前，我们在《2020 年最值得关注的 10 家国外 AI 芯片初创公司》一文中指出，外媒 CRN 作者 Dylan Martin 盘点了 2020 年最酷的 10 家 AI 芯片初创公司，Tenstorrent 位居其中，且已经筹集了至少 3320 万美元的资金。

对于此次加入 Tenstorrent，Jim Keller 表示：“软件 2.0 时代是计算创新的最大机会，因为最终的计算创新需要对计算和底层软件进行全面的重新思考。Tenstorrent 取得令人瞩目的进步，凭借最有前途的架构，有望成为下一代计算巨头。”

▲Jim Keller

Jim Keller 履历丰富，他起步于始于 DEC，从事 Alpha 处理器的设计工作，随后在 AMD 工作了两年之久，致力于推出 K7 和 K8。之后，Keller 在 SiByte / Broadcom 担任四年首席架构师，为网络接口设计 MIPS，在 PA Semi 工作四年，在 Apple 担任工作四年，致力于 A4、A5 的设计。之后又回到 AMD 工作两年，担任公司副总裁和首席核心架构师，负责新一代 CPU 架构 K12 和 Zen。随后，在特斯拉担任自动驾驶硬件工程副总裁两年，创建了完全自动驾驶芯片。

在 2020 年 6 月，Keller 离开了工作两年的英特尔。而自从 Keller 离开英特尔之后，众多行业分析师都在猜测 Keller 下一步会去哪里。凭借 Keller 出色的工作履历，无论加入哪一家公司，都是值得期待的。

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