Origin 推出 RestoMod 复古定制主机：侧透机箱，售价 2007 美元起

IT之家1月6日消息 国外定制品牌 Origin PC 近日推出了一款复古造型的游戏主机 RestoMod。这款主机采用复古的米黄色外观，正面面板印有怀旧的光驱、软驱等图案，以及竖条格栅散热。尽管外观十分怀旧，但钢化玻璃侧透设计能够看出内部强大的硬件。

Origin PC 于 2019 年被海盗船收购，因此这款游戏主机基于海盗船 4000D AIRFLOW 机箱打造。这款机箱售价高达 629 元，采用钢制前面板，风道位于面板两侧。机箱内部有着 RapidRoute 理线系统，兼容 360 水冷排。

Origin RestoMod 定制主机有着丰富的配置可选，用户可以在官网定制 CPU、主板、内存、硬盘等几乎全部硬件。CPU 方面，最低配可选英特尔 i5 10400 处理器，最高可选配 AMD 线程撕裂者 3970X。支持超频的 CPU 如果想要厂家帮你设置，需要加价 20 美元，CPU 采用强化版导热硅脂也要额外花费 15 美元。

值得注意的是，这款定制机的主板选择十分丰富，华硕、华擎、微星、技嘉的产品都可选择。但是一些海盗船自己出品的硬件比如内存条、CPU 散热器，则仅有海盗船自家产品可以选择。

显卡方面，基础版本配备微星 GTX 1660Ti，最高可以选配英伟达 RTX 3090 显卡。电源最低配备海盗船 750X RMX 80plus 金牌电源，此外定制选项还支持无线网卡、10G 有线网卡、视频采集卡等。

IT之家了解到，这款游戏主机搭配 AMD 锐龙 5600X、16GB 内存定制价格最低为 2007 美元，约合人民币 12958 元。