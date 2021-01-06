IDC：2021 年中国 PC 市场预计增长 10.7%，高色域屏幕将普及

1 月 6 日下午消息，调研机构 IDC 发布 2021 年 PC 市场十大预测，IDC 预计，2020 中国 PC 市场将增长 10.7%。在连续 8 年负增长之后首次回正，是里程碑的一年。智慧办公以及政府行业将成为中国 PC 市场增长的主要动因。不过市场依然存在诸多不确定因素，如疫情控制、配件缺货等因素。

在产品方面，高色域触控屏幕将普及，新一轮处理器大战避免不了，2021 年下半年随着 RTX 的降价，游戏笔记本将迎来一波新的融合式发展。

以下是 IDC 对 2021 年中国 PC 市场十大预测全文：

2021 中国 PC 市场十大预测：

预测 1：

消费笔记本高色域普及化，随着 PC 重度应用属性提升，消费者对屏幕质量要求明显提升。预计 2021 年 超过 65% 的消费笔记本将配备高色域屏幕 （NTSC 72% 或 sRGB 100% 以上）。

预测 2：

中小学生专用笔记本，疫情加速了在线学习等中小学生电脑使用场景，2021 年采购目的用于中小学生辅助学习的电脑出货量将达到 880 万台左右，是 2019 年 K12 需求量的六倍左右，是消费 PC 市场规模的近 1/3。 随着未来市场稳定成长，厂商也将推出专属的中小学生电脑。

预测 3：

新一轮处理器大战开始，2021 年将是 PC 处理器市场新一轮大战的元年，一方面英特尔将大规模切换 11 代 CPU，更完美的支持 AI、 WIFI6、XE 显示等功能。AMD 继续保持在制程的领先优势；而苹果推出的 M1 处理器，也让业界重新开始考虑未来 ARM 架构 PC 的可行性；加之高通将在 2021 年推广最新的骁龙 888 处理器，其性能上也进一步提升。除此之外，国产 PC 处理器也将在政府等市场大幅度普及。这一切都在预示着新一轮处理器大战的序幕已经拉开。

预测 4：

笔记本屏幕大屏化，随着笔记本日益轻薄化，客户正在寻求更大的屏幕提升客户体验。因此 2021 年 13 寸及以下笔记本市场将出现下滑趋势，更多的客户转到大于 14 寸笔记本市场。

预测 5：

游戏笔记本的分级与融合，2020 年第四季度 RTX 显卡在游戏本占比将达到 40% 左右，这导致游戏本市场逐步分成了 RTX 显卡为代表的竞技高端游戏本和 GTX 显卡为代表的普通游戏本两个子市场。预计 2021 年上半年这种两级分化的情况将继续保持，2021 年下半年随着 RTX 的降价，游戏笔记本将迎来一波新的融合式发展。

预测 6：

云终端之 PC，随着越来越多的厂商推出云 PC 解决方案，前端计算力是否将要下降成为一个重要话题。目前看，在未来 3 年内，PC 场景日益集中在重度生产力应用场景，云端计算将有效地分担一部分前端算力不足的问题，但前端算力的提升依然是未来 3 年的核心方向。

预测 7：

触控屏幕，随着数字原生代的成长，更多年轻消费者习惯于多种模式的交互方式。语音、视频、触控等。2023 年将有超过 10% 的笔记本支持触控，10% 的笔记本支持语音教育，7% 的笔记本支持视觉交互。

预测 8：

颠覆与防守的竞争格局，随着疫情影响、国产化等因素导致 PC 行业出现反弹，2021 年将有更多的厂商考虑增加 PC 销售业务，他们通过杀手性应用颠覆，或者通过自身客户关系快速进入这市场。另一方面，传统的全球性 PC 厂商依然有很强的研发、产品和规模优势。未来 3 年将有 50% 的新进入者因水土不服而退出 PC 市场，也有部分中间状态 PC 厂商阶段性业务下滑。

预测 9：

数字原生企业驱动 PC 新需求，IDC 将商用企业分为数字驱动、数字原生、大众跟随、墨守陈规四类企业。最近几年，更多新的企业业务模式都建立在数字化基础上，数字原生化企业数量明显提升，而 PC 更是助力了企业在未来文化、未来劳动力、未来空间等多方面的转型。预计 2021 年数字原生企业对于 PC 的需求量增长率将超过 20%。

预测 10：

线上线下融合发展，2020 年有 41% 的 PC 通过线上进行销售，电商的占比提升已经在改变整体中国渠道体系营销方式。2021 年将有 35% 以上线下零售店在电商开店丰富其销售途径。线上线下的耦合性营销成为未来的新思路。