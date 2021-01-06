网易云音乐上线一键迁移虾米歌单功能

IT之家1月6日消息 虾米音乐发布官方声明表示，由于业务调整，虾米音乐播放器业务将于 2021 年 2 月 5 日正式停止服务。目前，虾米已经启动歌单导出、会员退款及音乐人收益提现等服务。

用户可以在虾米音乐 App 设置——个人中心，查看停服公告及资产处理。在虾米音乐创建的歌单，可以导出到其他音乐平台继续使用。如网易云音乐、QQ 音乐、天猫精灵均提供歌单导入。

IT之家获悉，今天凌晨，网易云音乐发布公告：如何一键迁移虾米歌单到网易云音乐。

网易云音乐表示，近日，网易云音乐收到了大量关于“虾米音乐歌单如何导入网易云音乐”的询问。对此，我们第一时间对导入技术进行了升级，目前“一键迁移”功能已优化上线，可便于大家迁移虾米的音乐收藏。

为了保障音乐体验的一致性，帮助大家充分体验产品，通过迁移虾米歌单成功注册的网易云音乐新用户，还将免费获得 3 个月的黑胶 VIP 。

虾米音乐公告内容显示，虾米于 2021 年 1 月 5 日 10 点开启用户个人资料及资产处理通道；2021 年 2 月 5 日 0 点后，虾米音乐 App 从应用商店下架。停止所有音乐内容消费场景，仅保留账号资产处理、网页端音乐人提现服务。2021 年 3 月 5 日 0 点后除网页端音乐人授权服务维持运营，其他运营均停止并关闭服务器，届时及以后将无法登录。

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